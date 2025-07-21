【参院選2025開票結果】東京　選挙区

【参院選2025】東京（定数7）当選一覧（04:00現在）

当）吉良 佳子：共産党（現）

山本 譲司：れいわ（新）

吉永 藍：無所属（新）

土居 賢真：無所属（新）

藤川 広明：改革党（新）

西 美友加：社民党（新）

小坂 英二：保守党（新）

当）さ や：参政党（新）

峰島 侑也：みらい（新）

武見 敬三：自民党（現）

奥村 政佳：立憲民主党（現）

当）牛田 茉友：国民民主党（新）

酒井 智浩：みんつく（新）

福村 康広：諸派（新）

桑島 康文：諸派（新）

渋谷 莉孔：諸派（新）

当）奥村 祥大：国民民主党（新）

吉田 綾：再生（新）

当）鈴木 大地：自民党（新）

当）塩村 文夏：立憲民主党（現）

吉沢 恵理：無所属（新）

市川たけしま：改革党（新）

当）川村 雄大：公明党（新）

音喜多 駿：維新（元）

平野 雨龍：無所属（新）

山尾志桜里：無所属（新）

千葉 均：誠真会（新）

増田 昇：無所属（新）

辻 健太郎：無所属連合（新）

早川 幹夫：諸派（新）

石丸 幸人：NHK党（新）

高橋 健司：無所属（新）

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順