【参院選2025開票結果】東京 選挙区
【参院選2025】東京（定数7）当選一覧（04:00現在）
当）吉良 佳子：共産党（現）
山本 譲司：れいわ（新）
吉永 藍：無所属（新）
土居 賢真：無所属（新）
藤川 広明：改革党（新）
西 美友加：社民党（新）
小坂 英二：保守党（新）
当）さ や：参政党（新）
峰島 侑也：みらい（新）
武見 敬三：自民党（現）
奥村 政佳：立憲民主党（現）
当）牛田 茉友：国民民主党（新）
酒井 智浩：みんつく（新）
福村 康広：諸派（新）
桑島 康文：諸派（新）
渋谷 莉孔：諸派（新）
当）奥村 祥大：国民民主党（新）
吉田 綾：再生（新）
当）鈴木 大地：自民党（新）
当）塩村 文夏：立憲民主党（現）
吉沢 恵理：無所属（新）
市川たけしま：改革党（新）
当）川村 雄大：公明党（新）
音喜多 駿：維新（元）
平野 雨龍：無所属（新）
山尾志桜里：無所属（新）
千葉 均：誠真会（新）
増田 昇：無所属（新）
辻 健太郎：無所属連合（新）
早川 幹夫：諸派（新）
石丸 幸人：NHK党（新）
高橋 健司：無所属（新）
※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順