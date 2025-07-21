【参院選2025開票結果】東京　選挙区

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【参院選2025】東京（定数7）当選一覧（04:00現在）

　　　　　　　

当）吉良　佳子：共産党（現）
　　山本　譲司：れいわ（新）
　　吉永　　藍：無所属（新）
　　土居　賢真：無所属（新）
　　藤川　広明：改革党（新）
　　西　美友加：社民党（新）
　　小坂　英二：保守党（新）
当）さ　　　や：参政党（新）
　　峰島　侑也：みらい（新）
　　武見　敬三：自民党（現）
　　奥村　政佳：立憲民主党（現）
当）牛田　茉友：国民民主党（新）
　　酒井　智浩：みんつく（新）
　　福村　康広：諸派（新）
　　桑島　康文：諸派（新）
　　渋谷　莉孔：諸派（新）
当）奥村　祥大：国民民主党（新）
　　吉田　　綾：再生（新）
当）鈴木　大地：自民党（新）
当）塩村　文夏：立憲民主党（現）
　　吉沢　恵理：無所属（新）
　　市川たけしま：改革党（新）
当）川村　雄大：公明党（新）
　　音喜多　駿：維新（元）
　　平野　雨龍：無所属（新）
　　山尾志桜里：無所属（新）
　　千葉　　均：誠真会（新）
　　増田　　昇：無所属（新）
　　辻　健太郎：無所属連合（新）
　　早川　幹夫：諸派（新）
　　石丸　幸人：NHK党（新）
　　高橋　健司：無所属（新）

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順