テレビ東京は、きょう21日に『3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100』(後6:25)を放送する。今年で19回目を数え、今回も誰もが口ずさめる日本の名曲を、3時間半にわたって届ける。司会は徳光和夫とDAIGO。ゲストはテリー伊藤、長山洋子、そしてスタジオ初登場のIKKO、近藤春菜(ハリセンボン)、アンジェリーナ1/3(Gacharic Spin)。名曲100曲をテレ東に眠る秘蔵映像とともに放送。さらに、長山とDAIGOが「カナダからの手紙」をデュエットする歌唱コラボを送る。

昨年デビュー40周年を迎えた長山は、アイドル時代の恥ずかし映像に思わず赤面。2023年に惜しまれつつ旅立たれた八代亜紀さんとの心温まる秘蔵コラボ映像も。また、かつて長山のヘアメイクを担当していたIKKOは、当時の華やかなステージの裏側を語る。若者から支持を集めるアンジェリーナ1/3は、“お父さん”と慕う奥田民生とのエピソードを明かす。【ゲストコメント】■長山洋子今年“昭和100年”ということで、私も昭和をテーマにした歌を今度歌うんですけれども、昭和の時代は名曲が本当に多いですね。私たちも自分の歌以外で、番組でリクエストされて歌い継いできているので、これからもやっぱりこういう名曲はずっと大事に守って歌っていきたいなと思います。■IKKO名曲がいっぱいあると思うのですが、いろんな秘話を聞かせていただいて、楽しくあっという間に時間が経ったっていうのがすごくうれしかったです。歌の力、そして言葉の力って免疫力を上げてくれますね!■近藤春菜(ハリセンボン)どの曲も世代関係なく聴いたことがありますし、皆さんの人生にそれぞれ人生のBGMといいますか、「この曲はこういうことがあったんですよ」といったエピソードがありますし、私も含めてそうでした。そういうお話を聞くのも楽しかったですし、やはり音楽の力ってすごいなと思います。そして今日ずっと聴いていて思ったのは、「スナック行きたいな」って思いました!■アンジェリーナ1/3(Gacharic Spin)今回ここに座ることで、ちょっと自信もなかったんですよ。「もしついていけなかったらどうしよう」と。でも、きょうVTRで見させていただいた楽曲たちはもう全部口ずさめるくらいなじみがありました。やはり名曲って言われるだけあって、本当に色あせない曲たちをたくさん聴かせていただきましたし、それはやはりお父さんやお母さんとかおばあちゃんが聴かせてくれたっていうのもあって、今の自分の音楽の糧にもすごくなっているので。これから先は私たちが伝えていくことで、さらに色あせずに、ずっとこの名曲たちが、この後の世代の子たちにもたくさん聴いてもらえたらなっていうのをすごく感じました。【特集一覧】<名曲特集>キャンディーズ「年下の男の子」沢田研二「勝手にしやがれ」いしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」西城秀樹「傷だらけのローラ」中森明菜「DESIRE -情熱-」松山千春「恋」美空ひばり「川の流れのように」チェッカーズ「ギザギザハートの子守唄」ラッツ&スター「め組のひと」安全地帯「じれったい」X JAPAN「紅」V6「MUSIC FOR THE PEOPLE」松たか子「明日、春が来たら」松浦亜弥「ドッキドキ!LOVEメール」藤本美貴「ロマンティック 浮かれモード」山下智久「抱いてセニョリータ」<デビュー曲特集>ピンク・レディー「ペッパー警部」近藤真彦「スニーカーぶる〜す」シブがき隊「NAI・NAI 16」少年隊「仮面舞踏会」光GENJI「STAR LIGHT」Snow Man「D.D.」<ミリオンセラー特集>慎吾ママ「慎吾ママのおはロック」小泉今日子「あなたに会えてよかった」松田聖子「あなたに逢いたくて〜Missing You〜」安室奈美恵「CAN YOU CELEBRATE?」globe「DEPARTURES」<コラボ特集>加山雄三&谷村新司「サライ」石川優子とチャゲ「ふたりの愛ランド」橋幸夫&榊原郁恵「いつでも夢を」長山洋子&八代亜紀「雨の慕情」<カバー特集>石川さゆり「秋桜」(山口百恵)森進一「北酒場」(細川たかし)吉幾三「北国の春」(千昌夫)氷川きよし「よこはま・たそがれ」(五木ひろし)