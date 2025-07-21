¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤ÎÃç´Ö¤ËÂ´¶È¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀ¸ÅÄ°áÍüÆà(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@erina_ikuta.official¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Å´·ý¤ä¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ëÃç´Ö¤¬½¸¹ç

¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤òÂ´¶È¤·¤¿À¸ÅÄ°áÍüÆà(28)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤¬­à¸ÅÁã­á¤ÎÃç´Ö¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢8Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25 ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½Õ Mighty Magic DX¡ÁÀ¸ÅÄ°áÍüÆà¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¡Á¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£2011Ç¯¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¥á¡¼¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈËè²ó´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¥á¡¼¥×¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿°æÇ·¾å»Ë¿¥¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæ³¨Î¤²Ö¤µ¤ó¤ä¥¹¥Þ¥¤¥ë¸þ¾å°Ñ°÷¤Îº¬´ßÂóºÈ¡¢Å´·ý¤È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ª¤Ï¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö»³»û¹¨°ì¤µ¤ó¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¤ª»þ´Ö¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤ª¼Ì¿¿»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¡×MC¤òÌ³¤á¤¿»³»û¹¨°ì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤âå«¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×

À¸ÅÄ°áÍüÆà(Ãæ±û)¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Â´¶È¤ò½Ë¤¦
(º¸¤«¤é)º¬´ßÂóºÈ¡¢°æÇ·¾å»Ë¿¥¡¢ÅÄÃæ³¨Î¤²Ö¤µ¤ó¡¢Å´·ý
(À¸ÅÄ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@erina_ikuta.official¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÅ´·ý¤ÎÀ¤¤òÇ¦¤Ö²¾¤Î»Ñ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¨¤ê¤Ý¤ó¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤Í¡×¡ÖÅ´·ý¤µ¤ó¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÍ¥¤·¤¤¤ª´é¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤âå«¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤ª¤Ï¥¹¥¿¤Îå«¥¨¥â¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£