「物心ついた時から」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#9

北村一真さんによる英作文トレーニング! #9

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始!

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



物心ついた時からずっと白米が好きでした。

[解答・解説]



For as long as I can remember, I’ve always liked white rice.

「物心がつく」というのは「世の中のいろいろなことを理解、認識するようになる」ということですが、これを全て英語に直そうとするとかなり説明的になってしまい、元のこなれた日本語表現の訳としてはふさわしくないものになってしまいます。幸い、今回のように「物心がついた時から(ずっと)…」という言い回しが対象の場合、要は「思い出せる最初の記憶からずっと…」ということなので、英語の定型表現の1つであるfor as long as I can rememberもしくはever since I can remember「思い出せる限りずっと」というのを当てることで表現できます。Netflixのオリジナルドラマである実写版 “ONE PIECE”の予告編では、“For as long as I can remember, it’s been my dream to become King of the Pirates!”というセリフが出てきます(下のURL、二次元コードでその部分を確認できます)。漫画のキャラクターのセリフなので「物心ついた時から」とは訳せないかもしれませんが、「気がついた時にはもう海賊王になりたいと思っていた」というニュアンスが読み取れますね。

なお、for as long asというのは割と汎用性の高い表現で、for as long as you want「好きなだけ、どれだけでも」、for as long as it takes「必要なだけ、終わるまでずっと」のような形も用いられます。

【練習問題】



1. 物心ついた時から、母はずっと楽観的な人だった。



2. その本、好きなだけ持っといていいよ。

[語句]



「楽観的な」:optimistic

[解答]



1.

For as long as I can remember, my mother has been an optimistic person.



Ever since I can remember, my mother has been an optimistic person.



ポイント: 「物心ついた時から」は上で紹介した表現を用います。また、この場合、そこからずっと、というニュアンスになるので現在完了形を使うのもポイントです。



2.

You can keep that book for as long as you want.



You’re welcome to keep that book as long as you like.



ポイント: 前半は1つ目の例が直訳に近く、2つ目の例ではYou’re welcome to 不定詞「ご自由に…してください」という形を使っています。また、「好きなだけ」の意味の時は2つ目の例のようにforを省く場合もよく見られます。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真(きたむら・かずま)

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書2』(ともに研究社)、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』(ともに中公新書)、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』(左右社)。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』(アスク)など。

