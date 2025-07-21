»ûÀ¾Âó¿Í¡¢ÃµÄåÌò¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡¡timelesz¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ¾Á°¤Þ¤Ç»£±Æ¡õ¸¶²Å¹§¤¬Í§¾ð½Ð±é
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤¬¡¢12·î5Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù¡Ê11·î21Æü¤«¤é¼¯»ùÅç¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æî¶å½£°ì¤ÎÈË²Ú³¹¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÅ·Ê¸´Û¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿º£ºî¤Ç¡¢»ûÀ¾¤Ï¤¤¤ÁÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½é¼ç±é¤ÎÈ´¤Æ¤¤ò¼õ¤±¡¢»£±Æ¡£¤½¤Î¸å¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¬¤ÌÓ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»ûÀ¾Âó¿Í
¡¡º£ºî¤ÏÅ·Ê¸´Û¤ÎBAR¤ÇÆ¯¤¯°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÆü¡¹ÃµÄå¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥¹¥ê»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ·Ê¸´Û¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£º³ºÙ¤ÊÃµ¤·Êª¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤Îå«¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿ÃµÄåÊª¸ì¡£»ûÀ¾¤ÏBAR¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃµÄå¤È¤·¤Æ³¹¤Î¿Í¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯±§º´ÈþÏ¡¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ï¡¢Í¶²ý»ö·ï¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¾¦Å¹³¹ºÆ³«È¯¤Î±Æ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢»ûÀ¾±é¤¸¤ëÏ¡¤¿¤Á¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤ÎÂ©»Ò¡¦ÈÄÁÒÌ÷¹¬Ìò¤Ë¼¼Î¶ÂÀ¡¢Í¶²ý»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤êÏ¡¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë³÷À¸À¶É§Ìò¤Ë¹âÅÄæÆ¡£¤½¤·¤ÆÍ¶²ý»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¶¶¸ýÆä¡ÊÂç¸¶Í¥Çµ¡Ë¤Î·»¤Ç°å¼Ô¤Î¶¶¸ýÂó³¤Ìò¤Ï¸¶²Å¹§¡Êtimelesz¡Ë¤¬Í§¾ð½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤¦¤Á¤Î¤¸¤¤¤¸¤Ï»ú¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡Ö29th ¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½ô¹¾Î¼¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£»£±Æ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ºòÇ¯2024Ç¯5·î¤È7·î¤È10·î¤Î3²ó¤ËÊ¬¤±¡¢Ìó1¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ·Ê¸´Û¤òÃæ¿´¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ÷·Ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§»ûÀ¾Âó¿Í
½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ»Ï¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë³¹Ãæ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Ï»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÃç´Ö¤âÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢È¾Æü¤ÇÈà¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«2Çñ¤°¤é¤¤¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£timelesz project¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÁ°Æü¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤³¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¼¼Î¶ÂÀ
»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥Æ¥é¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¿µ²±¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¼ç±é¤Ç¤¹¤·Âæ»ìÎÌ¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¥¿¥¤¥È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥Æ¥é¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¿¤Î¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿É÷¾ð¤Î¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤¬¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤»¤Ò¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¹âÅÄæÆ
¼¯»ùÅç¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢¼¯»ùÅç¤Î»ê¤ë½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°À®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Ë¤³¤é¤ì¤ëÊý¡¹¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¸¶²Å¹§¡ÊÍ§¾ð½Ð±é¡Ë
¡Ê¥í¥±ÃÏ¤ÎÅ·Ê¸´Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ËÉ÷¾ð¤Î¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬À¨¤¯Íî¤ÁÃå¤¯³¹¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤È¥Æ¥é¤¬timelesz¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Î³èÆ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ö¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§½ô¹¾Î¼ ¥³¥á¥ó¥È
»£±Æ½éÆü¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó±é¤¸¤ë±§º´ÈþÏ¡¤¬¡¢¤¢¤ë»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤¤¡¢²ñµÄ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¡£Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ò½éÆü¤Î»£±Æ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä¸ÆµÛ¤Ç¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä³ëÆ£¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¾Çò¤ò¡¢±Ç²è¤ËÂ©¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±§º´ÈþÏ¡¤ËÌ¿¤¬½É¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î°ìÇ¯Á°¡£ËÍ¤ÏËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÅ·Ê¸´Û¤òË¬¤ì¡¢³¹¤òÊâ¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤¿¶õµ¤´¶¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓËÜ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¿Í¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¤â¤È¤ËÊª¸ì¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·Ê¸´Û¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ê¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¿Í¤¿¤Á¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³¹¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¬¤ÌÓ¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»ûÀ¾Âó¿Í
¡¡º£ºî¤ÏÅ·Ê¸´Û¤ÎBAR¤ÇÆ¯¤¯°ìÊý¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤Îº¤¤ê¤´¤È¤òÆü¡¹ÃµÄå¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥¹¥ê»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ·Ê¸´Û¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤ëµðÂç¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£º³ºÙ¤ÊÃµ¤·Êª¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¿Í¤Îå«¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿ÃµÄåÊª¸ì¡£»ûÀ¾¤ÏBAR¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃµÄå¤È¤·¤Æ³¹¤Î¿Í¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯±§º´ÈþÏ¡¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼¹¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤¦¤Á¤Î¤¸¤¤¤¸¤Ï»ú¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤¬¡Ö29th ¥¥Í¥³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½ô¹¾Î¼¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£»£±Æ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ºòÇ¯2024Ç¯5·î¤È7·î¤È10·î¤Î3²ó¤ËÊ¬¤±¡¢Ìó1¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥±¡¼¥É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ·Ê¸´Û¤òÃæ¿´¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â²º¤ä¤«¤ÊÉ÷·Ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§»ûÀ¾Âó¿Í
½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ»Ï¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë³¹Ãæ¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Ï»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÃç´Ö¤âÂå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢È¾Æü¤ÇÈà¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«2Çñ¤°¤é¤¤¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£timelesz project¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ëÁ°Æü¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤³¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¼¯»ùÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¼¼Î¶ÂÀ
»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¥Æ¥é¤È¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¿µ²±¤¬Ç»¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¼ç±é¤Ç¤¹¤·Âæ»ìÎÌ¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¥¿¥¤¥È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥Æ¥é¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¿¤Î¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿É÷¾ð¤Î¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤¬¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤»¤Ò¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¹âÅÄæÆ
¼¯»ùÅç¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢¼¯»ùÅç¤Î»ê¤ë½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°À®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤Ë¤³¤é¤ì¤ëÊý¡¹¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¸¶²Å¹§¡ÊÍ§¾ð½Ð±é¡Ë
¡Ê¥í¥±ÃÏ¤ÎÅ·Ê¸´Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ËÉ÷¾ð¤Î¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤äÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬À¨¤¯Íî¤ÁÃå¤¯³¹¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤È¥Æ¥é¤¬timelesz¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Î³èÆ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ö¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§½ô¹¾Î¼ ¥³¥á¥ó¥È
»£±Æ½éÆü¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó±é¤¸¤ë±§º´ÈþÏ¡¤¬¡¢¤¢¤ë»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤¤¡¢²ñµÄ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¡£Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ò½éÆü¤Î»£±Æ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç»ûÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä¸ÆµÛ¤Ç¿Í´Ö¤Î¼å¤µ¤ä³ëÆ£¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÓËÜ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¾Çò¤ò¡¢±Ç²è¤ËÂ©¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£±§º´ÈþÏ¡¤ËÌ¿¤¬½É¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î°ìÇ¯Á°¡£ËÍ¤ÏËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÅ·Ê¸´Û¤òË¬¤ì¡¢³¹¤òÊâ¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤¿¶õµ¤´¶¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓËÜ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¿Í¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ò¤â¤È¤ËÊª¸ì¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·Ê¸´Û¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ØÅ·Ê¸´ÛÃµÄåÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡Ê¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¿Í¤¿¤Á¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³¹¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£