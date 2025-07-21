¡ÚÀ¯¼£ÉôÄ¹²òÀâ¡¡ÛÍ¿ÅÞ¡È²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡É¤Ê¤¼¡Ä¡Ä¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×Ì±°Õ¤ÎÇúÈ¯¡¡»²±¡Áª2025
º£²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¡¦°æ¾åÀ¯¼£ÉôÄ¹¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì³Î¼Â¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½øÈ×¤«¤éÍ¿ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¡ÖÈùÌ¯¤Ê¾ðÀª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢½ªÈ×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¾ðÀª¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÈÔ²ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Åê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯¸¢´´Éô¤â½ªÈ×¡ÖÆ°°÷¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ç®µ¤¤¬¤Ê¤¤¡£Á´¹ñ¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤µÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡À¯¸¢±¿±Ä¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤¬Äó°Æ¤¹¤ëË¡°Æ¡¢ÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1994Ç¯¤Î±©ÅÄÆâ³Õ¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¡¢½°»²¶¦¤Ë²áÈ¾¿ô¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬¡ÖÌ±°Õ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×À¯¸¢¤À¡¢ ¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¡¢²Ä·è¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤ï¤º¤«64Æü¤ÇÂà¿Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
1989Ç¯¤Î±§ÌîÆâ³Õ¤â²áµîºÇÄã¤Î36µÄÀÊ¤ÇÂà¿Ø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1998Ç¯¤Î¶¶ËÜÆâ³Õ¤Ï44µÄÀÊ¤ÇÂà¿Ø¡£2007Ç¯¤Î°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ï°ÂÇÜ¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤ÆÂà¿Ø¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï37µÄÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¤Î¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ç¤·¤¿
ÅÔµÄÁª¤ËÂ³¤Ìö¿Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾ðÀª¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸µÄÀÊ¤òºÇ½é¤Ï6µÄÀÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20µÄÀÊ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤â¡ÖÀûÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¼éÁØ¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬16µÄÀÊ¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬21µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
19ÆüÌë¤Ï¿·¶¶±ØÁ°¤ÇºÇ¸å¤Î±éÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±éÀâ¸å¤â¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ¹¤¤Îó¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤Ë°ìÉô¡¢É¼¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ÍµÄÀÊ¤Î4ÇÜ¤Î16µÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þÁªµÄÀÊ¤Ï22¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎµÄÀÊ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÞ¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ï¤«¤ì¤ëÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤âÎ©·ûÌ±¼ç¤Ëº£²ó¡¢É÷¤Ï¿á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼ç¤Î´´Éô¤â¡Ö°ÂÄê¤·¤¿À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ ¤ä¤Ï¤êÀª¤¤¤Ç¸À¤¦¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤ä»²À¯¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Í¸¢¼Ô¤Ï²¿¤òµá¤á¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì±°Õ¤ÎÇúÈ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ÏÍÍ¡¹¤ÇÊª²Á¹â¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¸þ¤ËÁý¤¨¤Ê¤¤¼ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¡Ö´ûÀ®À¯ÅÞ¡×¤Ï¤½¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë½èÊýäµ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤¬º£²ó¤ÎµÄÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£