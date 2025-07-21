新燃岳でまた連続噴火 噴煙1400ｍ【きょう21日の降灰予報】鹿児島・宮崎・熊本
新燃岳で連続噴火新燃岳の降灰予報（定時）
霧島連山の新燃岳で21日午前3時20分に噴火があり、噴煙が火口から1400mの高さまで上がりました。中量の噴煙が北西に流れています。
この噴火がおよそ30分経った午前3時52分現在も続いていて、気象庁は「連続噴火が継続している」と発表しました。
新燃岳では、20日午後から夜にかけても連続噴火がおよそ5時間半続いていました。
噴火警戒レベルは、３の「入山規制」が継続中で、気象台は火口から約2キロの範囲で火砕流に、約3キロの範囲で大きな噴石に警戒を呼びかけています。
新燃岳で噴火が発生した場合には、２１日午前９時から正午までは火口から北西方向に降灰が予想されます。
２１日午前３時から２１日午後9時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰と小さな噴石の落下が予想されます。
（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）
▼２１日０３時から０６時まで 北西 ８０ｋｍ ４ｋｍ
▼２１日０６時から０９時まで 北西 ８０ｋｍ ４ｋｍ
▼２１日０９時から１２時まで 北西 ７０ｋｍ ４ｋｍ
▼２１日１２時から１５時まで 北西 ６０ｋｍ ３ｋｍ
▼２１日１５時から１８時まで 北西 ５０ｋｍ ３ｋｍ
▼２１日１８時から２１時まで 西 ６０ｋｍ ３ｋｍ
期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。
▼宮崎県 ：小林市、えびの市
▼鹿児島県：霧島市、湧水町、伊佐市、出水市、さつま町、阿久根市、薩摩川内市
▼熊本県 ：八代市、人吉市、水俣市、上天草市、芦北町、津奈木町、山江村、球磨村、天草市
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