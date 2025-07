¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡ßºùÄíÍÚ²Ö¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPiKi¤Î¿·¶Ê¡ÖTell Me Tell Me ¡ù¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『おはスタ』の「ほしてん。占いコーナー」テーマソングにも決定!

FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi(ピキ)」の新曲「Tell Me Tell Me ☆」の配信リリースが決定した。

デビュー曲「Kawaii Kaiwai」が、人気テレビアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season2のエンディングテーマになり話題を呼んでいるPiKi。そして新曲「Tell Me Tell Me ☆」はテレ東系『おはスタ』の「ほしてん。占いコーナー」テーマソングにも決定。「未来見たいの」「占いで出たハート試して」など、占いをモチーフにした歌詞と、星をテーマにしたキュートな振付が印象的な、朝の時間を彩る見どころ満載の一曲となっている。

さらに、8月からは松本かれん・桜庭遥花が週替わりで同コーナーのナレーションも担当し、歌と声の両方での二人の活躍に注目だ。

「Tell Me Tell Me ☆」は7月21日より配信がスタートとなる。

リリース情報

2025.07.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tell Me Tell Me ☆」

2025.09.03 ON SALE

SINGLE「Kawaii Kaiwai」

番組情報

テレ東系『おはスタ』

毎週(月)~(金)07:05より放送中

8月放送分より番組内の「ほしてん。占いコーナー」にてナレションを担当。

『その着せ替え人形は恋をする』Season2

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて毎週(土)24:00~24:30放送中

Prime Videoにて毎週(土)24:30~25:00最速先行配信中

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会

『おはスタ』番組サイト

https://www.ohast.jp/

『その着せ替え人形は恋をする』Season2 公式サイト

https://bisquedoll-anime.com/

PiKi OFFICIAL SITE

https://piki.asobisystem.com/