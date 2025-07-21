¡Ö±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¡×ÂæÆ¬¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Ê¬ÀÏ¡¢º®ÍðÍ½ÁÛ¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛAPÄÌ¿®¤Ï20Æü¡¢NHK¤Ê¤É¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤ò°úÍÑ¤·¡¢»²±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î¸·¤·¤¤¾ðÀª¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Êª²Á¹âÆ¤Ë²Ã¤¨³°¹ñ¿Í»Üºö¤âÁèÅÀ¤ËÉâ¾å¤·¡ÖÂæÆ¬¤¹¤ë±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯ÅÞ¤¬¤³¤Î²ÝÂê¤òÁ°ÌÌ¤Ë·Ç¤²¤ÆÁªµóÀï¤ò¼çÆ³¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤âÂ®Êó¤·¡ÖÀ¯¶É¤Îº®Íð¤òÍ½ÁÛ¤µ¤»¤ëÅ¸³«¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡AP¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤éÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ø¤Î¼Ç¤Í×µá¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊÏ¢Î©Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÆüËÜ¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¸ÀµÚ¡£8·î1Æü¤«¤é25¡ó¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÀÐÇË»á¤ËÂÇ·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£