【ホシノ】 2025年12月 発売予定 価格:23,100円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

ウイングより、2025年12月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ホシノ」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場するアビドス高等学校の委員長「小鳥遊ホシノ」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていた立ち絵をそっくりそのままの姿で再現している。ぱっと見の印象も素晴らしく、部屋に飾っておいてもかなり目立つ存在となってくれそうだ。ホシノのファンならば、ぜひとも手に入れておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABS、鉄で、台座部分を除く全高は約210mmだ

手を口に当ててあくびをする、気だるそうな表情がなんとも可愛らしいこちらのホシノ。淡いピンク色の長い髪に白い素肌、少し赤らんだ頬や、大きく開けた口元などのバランスも絶妙である。頭の上にはおなじみのヘイローもしっかりと浮かんでいて、こちらも髪の色と同じピンク色だ。

左目は青、右目は黄色というオッドアイも彼女の特徴だが、今回展示されていたものはデフォルトで付属している片目をつむった状態である。また「WING HOBBY STORE」限定購入特典として、こちらの表情とは別に「笑顔パーツ」も付属しているので、そちらも合わせてチェックしておくといいだろう。

口の形も面白い

頭上にはヘイローが浮かんでいる

髪と肌の淡い色合いもキュートだ

ホシノが身につけている衣装は、学生らしく制服姿になっている。白いシャツに鮮やかなブルーのネクタイの組み合わせもクールだ。それに加えて、片手に愛用のショットガン「Eye of Horus」を握りしめているほか、肩から盾の「IRON HORUS」をぶら下げているなど、装備品もバッチリ再現されている。

胸元にはアビドス高等学校のワッペンが付けられている

ネクタイの一部は紐でたわんでいる

肩からは盾の「IRON HORUS」を下げている

チェック柄のスカートの下からは、白くて細い脚がスラリと伸びている。正面から見るとやや細すぎるように見えるところも、なかなかリアルだ。足元の台座は、作品の世界観を表現したようなジオラマになっており、こちらもアスファルト風の道路に砂が混じったような作りになっているところがユニークだ。

スカートからはスラリと白い脚が伸びている

手に持っているのは、愛用のショットガン「Eye of Horus」だ

台座はジオラマ風になっている

こちらの「ホシノ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。すでに予約もスタートしているが、その前に実物を自分の目でチェックしておきたいという人は、この機会を逃さずお店に足を運んでみることをおすすめする。

【フォトギャラリー】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.