pachaeが7月23日、新曲「盛者必死」を配信リリースすることが発表となった。 「盛者必死」は2本のギターと歌から静かに始まり、pachaeならではの超絶技巧による力強く疾走するサウンドと、こんな時代だからこそ“好きなコトをやろう!”というメッセージを込めた歌詞が印象的な仕上がりだ。 ジャケット写真は“盛者”が“”必死”になっている姿を音山大亮(Vo, G)が筆を使って描き下ろしたイラスト。このジャケット写真を使用した試聴用映像がオフィシャルSNSに公開されている。 ■デジタルシングル「盛者必死」2025年7月23日(水) 配信開始UNIVERSAL SIGMA 関連リンク◆pachae オフィシャルサイト◆pachae オフィシャルX◆pachae オフィシャルInstagram◆pachae オフィシャルTikTok

