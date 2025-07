高橋優が本日7月21日(月・祝)にメジャーデビュー15周年を迎え、記念ベストアルバム『自由悟然』(読み:じゅうごねん)を12月10日(水)にリリースすることを発表した。 2010年7月21日にシングル「素晴らしき日常」でメジャーデビューし、これまで12曲の配信シングル、20枚のシングル、9枚のアルバムリリースなど、”いま思ったことをいま歌う” リアルタイム・シンガーソングライターとして15年間歌い続けてきた高橋優。 メジャーデビュー15周年記念ベストアルバムとなる『自由悟然』のタイトルには、“混沌の時代にもがきながらも是非を見極め、然るべき自由を求め唄い続けた15年”という意味が込められた。15年分のオールタイムベストということでCD3枚組でのリリースで、収録曲は後日発表となる。 発売形態は全5形態。通常盤に加え、9月27日、28日に地元・秋田で開催される<高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」>や最新オリジナルアルバム「HAPPY」リリースツアーの<高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY?」>宇都宮公演が収録される各初回限定盤も用意されている。 また、各初回限定盤のファンクラブ限定セットとして、高橋優の顔ほぼ原型大の「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」と、これまでの楽曲の歌詞を句にしたスペシャルかるたとオリジナルトランプをセットにした「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2つの特典からどちらかを選べるスペシャルグッズセットもラインナップ。こちらは期間限定予約商品となっているので要チェックだ。 さらに、本日7月21日(月・祝)には最新曲「エンドロール」を配信リリース。高橋優がこれまで歩み続けてきた15年間の記録映像を背景に、”これからも歌い続ける”というメッセージが込められたミュージックビデオも公開となっている。 そして本日、デビュー15周年を記念し、高橋の路上ライブの原点である札幌 狸小路のmoyuk SAPPOROでAIR-G’「IMAREAL」公開収録を開催。公開収録の模様は高橋優公式YouTubeチャンネルで生配信される。 配信シングル「エンドロール」 2025年7月21日(月・祝)配信スタートhttps://takahashiyu.lnk.to/Endroll 15th ANNIVERSARY BEST『自由悟然』 2025年12月10日(水)発売CD購入リンク:https://takahashiyu.lnk.to/Jugonen 【初回限定盤A(3CD+1BD)】 品番:WPZL-32233〜36価格:¥8,250(税込)/ ¥7,500(税抜)※Blu-ray:高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録(公演2日間の内、1日分を収録予定となります。) 【初回限定盤B(3CD+1BD)】 品番:WPZL-32237〜40価格:¥8,250(税込)/ ¥7,500(税抜)※Blu-ray:高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY?」宇都宮市文化会館公演を収録 【初回限定盤C(3CD+1DVD)】 品番:WPZL-32241〜44価格:¥7,150(税込)/ ¥6,500(税抜)※DVD:高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録(公演2日間の内、1日分を収録予定となります。) 【初回限定盤D(3CD+1DVD)】 品番:WPZL-32245〜48価格:¥7,150(税込)/ ¥6,500(税抜)※DVD:高橋優 […]

The post 高橋優、ベストALリリース決定。新曲「エンドロール」配信スタート&MV公開 first appeared on BARKS.