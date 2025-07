FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花による新ユニット「PiKi(ピキ)」が、新曲「Tell Me Tell Me ☆」を7月21日(月)に配信リリースすることを発表した。 また、新曲「Tell Me Tell Me ☆」は、テレ東系列『おはスタ』ほしてん。占いコーナーテーマソングに決定している。《未来見たいの》《占いで出たハート試して》となど、占いをモチーフにした歌詞と、星をテーマにしたキュートな振付が印象的な、朝の時間を彩る一曲だ。 さらに、8月からは松本かれん・桜庭遥花が週替わりで同コーナーのナレーションも担当予定となっている。 「Tell Me Tell Me ☆」配信 2025年7月21日 配信スタートhttps://piki.lnk.to/TellMe_TellMe デビューシングルCD 「Kawaii Kaiwai」 2025年9月3日(水)発売 ▼CD予約はこちらhttps://PiKi​.lnk​.to/KawaiiKaiwai_CD ■初回生産限定盤(CD+16Pフォトブック) 3,000円 / SECL-3240〜3241※トレーディングカードA:全8種(PiKi絵柄2種・ソロ絵柄各3種)のうち1種ランダム封入※シリアルナンバー入り応募券封入 <初回盤 収録曲>M1​. Kawaii KaiwaiM2​. タイトル未定M3​. Tell Me Tell Me ☆M4​. Kawaii Kaiwai (Instrumental)M5​. タイトル未定 (Instrumental)M6​. Tell Me Tell Me ☆ (Instrumental) ■初回生産限定・松本かれん盤(CD) 1,800円 / SECL-3242※ジャケット/歌詞ブックレット:松本かれんソロ仕様※トレーディングカードB:全5種(PiKi絵柄2種・松本かれん絵柄3種)のうち1種ランダム封入※シリアルナンバー入り応募券封入 ■初回生産限定・桜庭遥花盤(CD) 1,800円 / SECL-3243※ジャケット/歌詞ブックレット:桜庭遥花ソロ仕様※トレーディングカードC:全5種(PiKi絵柄2種・桜庭遥花絵柄3種)のうち1種ランダム封入※シリアルナンバー入り応募券封入 […]

