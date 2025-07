◆King & Prince、ミッキーマウスと「anan」表紙飾る

【モデルプレス=2025/07/21】King & Princeとミッキーマウスが、7月30日発売の『anan』2457号(マガジンハウス)に登場。 三者三様のオーラを放つ。聴く人を元気にする歌声と息ぴったりなパフォーマンスで、アーティストとして躍進するKing & Princeの永瀬廉と高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)。ソロとしてもドラマや映画、バラエティなど幅広く活動し、マルチな才能を発揮している。そして、永遠のエンターテイナーとして、世界中で活躍を続けるミッキーマウス。これまでの出演作は140本以上。さらに2028年のスクリーンデビュー100周年を控えており、ますます注目が集まっている。

◆King & Prince・ミッキーマウス、MVとは違うオーラ放つ

◆King & Prince、心身のケア法とは

今回は、そんな生粋のエンターテイナーであるKing & Princeとミッキーが同誌の表紙に登場。ベストフレンドな3人は、スペシャルコラボレーション中。King & Princeが歌う、ミッキーの新オフィシャルテーマソング『What We Got 〜奇跡はきみと〜』が配信され、注目を集めた。楽曲リリースや日本人アーティスト初となるMVでの共演、さらには東京ドームではスペシャルパフォーマンスを披露。お互いにリスペクトし合いながら、自分らしく輝く3人。史上初のコラボレーションが続く中で実現した、記念すべきスペシャルな表紙となっている。今回の撮影テーマは、“スターたちのDay&Night”。ベストフレンドたちでかけがえのない時間を過ごす夏の一幕を覗いた。表紙になったのは、大人っぽい雰囲気のNightシーン。MVではポップでポジティブな表情を見せた3人であったが、今回の表紙撮影ではムードが一転。ハリウッドを想起させるような映画の撮影風セットで、ムービースターたちが集うひとときを撮影した。衣装もシックな雰囲気の、柄シャツとジャケット&ベストで、貴重なドレスアップ姿で登場。ミッキーも同誌オリジナルのスタイリングで、ハットと革靴でスタイリッシュな姿を披露した。中面では、King & Prince2人のソロカットに加えて、表紙とは異なる表情で写るミッキーのソロカットも掲載。ミッキーはこなれた様子でハットを手に持ち、ジェントルな笑顔で微笑む。1人ずつカメラ前に立ち、三者三様の圧倒的なオーラが全開に。MVとはまた違う、クールでモードな表情を見せている。中面ではDayシーンとして、King & Princeの2人だけでビーチ風セット内で撮影。青空と海が見える砂浜に、パラソルやデッキチェア、浮き輪、水鉄砲を持ち込み、遊び心たっぷりの空間に。衣装はオールホワイトで揃えて、クリーンで爽やかな格好よさが引き立つ。開放的なビーチでリラックスした2人は、ビーチバレーをしたり、水鉄砲で掛け合いを楽しんだり…自然と無邪気に遊び出すことに。青空と海が似合うヘルシーな魅力で、見るだけで明るくワクワクした気持ちになる。さらに衣装を着替えて、3ポーズ目ではミッキーモチーフの型抜きパネルからの顔出し撮影にもチャレンジ。こちらから要望を出さずとも、カメラ前では自然とポーズがリンクして、2人の深い絆を感じさせた。他にも全身を使って、背中合わせで体重をかけ合ったり、ハートポーズを作ったり、チャーミングなポージングを披露。かわいさと格好よさが共存する、中面グラビアも見どころとなっている。King & Princeのソロインタビューでは、特集に絡めてそれぞれのチャージ&デトックス法を直撃。忙しい日々の中でできる心身のケア方法を語った。対談インタビューでは、ミッキーとの出会いや『What We Got 〜奇跡はきみと〜』のリリースの裏話も。互いに感じる、相手とミッキー&フレンズで似ていると思うキャラクターとは?2人だからこその着眼点を感じられるアンサーとなっている。誌面では、12ページにわたるミッキーマウス特集も掲載。ミッキーが歩んできた歴史や名作、フレンズとの絆を通して、ミッキーが持つ魅力を改めて解剖する。さらに、ロサンゼルス・バーバンクのウォルト・ディズニー・スタジオの取材も敢行し、ミッキーが誕生した場所からその人気の秘密に迫る。また、ミッキーからの人間関係に悩む人へ送るスペシャルなメッセージも届けられる。なお、今号のCLOSE UPには清原果耶、成田凌、ナ・イヌが3ショットで登場。そのほか、明日海りお×七海ひろき、向井康二(Snow Man)の短期集中連載「ボクとタイ」第3回も掲載される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】