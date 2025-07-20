M!LK¡¢¼«¿ÈºÇÂçÆ°°÷¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç·è°Õ¤ÎÀë¸À ÅìÌ¾ºå¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤âÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/20¡Û¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±öºêÂÀÃÒ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¡Ë¤¬7·î20Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ØM!LK CONCERT TOUR 2025 ¡ÈM!X¡É¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ã¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LK¡¢¥«¥é¥Õ¥ë°áÁõ¤ÇÁÖ¤ä¤«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤Ï3·î5Æü¤Ë¡ÈM!LK¡É¤È¡È10¡á¾¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!X¡Ù¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬TikTok¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢SNS¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô20²¯²óÆÍÇË¤òµÏ¿¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê2¥Ç¥¤¥º¸ø±é¤ò´Þ¤àËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçÆ°°÷¿ô¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î26Æü¡¢27Æü¤Î°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î2days¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀçÂæ¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¡¢¿ÀÆàÀî¤ò¤á¤°¤ê¡¢7·î19Æü¡¢20Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç3¸ø±é¤ËÅÏ¤ëÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤¬°ÅÅ¾¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¾º¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤ËºÌ¤é¤ì¤¿±ß·Á¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ë5¿Í¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢Ëþ°÷¤Î¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»É·ãÅª¤Ê¥Ó¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¡Ögive you¡×¤Ç¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª¡×¤Ç¤Ïº´Ìî¤Î»Ø´ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤¬´°àú¤Ê¥³¡¼¥ë¤Ç±þ¤¨¡¢¾ìÆâ¤Ë¤ÏÇ®µ¤¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡¢¡ÖÎø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡×¤Ç¤Ï²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡ãÆóÅÙ¤È¤Ï¤Ê¤¤ ¤³¤Î»þ´Ö¡ä¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¤â¤Ã¤¿¼ê¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤ë¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ä¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¡Ötopaz¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î1³¬¤È2³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¾§¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯²ÎÀ¼¤Î¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥í¥«¥Ó¥ê¡¼¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ÖLUCY CALL¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¥¬¥¤¥³¥Ä¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°²»¤ò¶´¤ß¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ÖKiss Plan¡×¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÇ®ÎÌ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¼¨¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡×¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÉ½¾ð¤ò¿¶¤ê»µ¤¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ã¤Þ¤ï¤ë ¤Þ¤ï¤ë ¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²óÅ¾¤¹¤ë±ß·Á¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Î¾å¤ÇµðÂç¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆø¤ä¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£»³Ãæ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ã¥À¥ó¥¹¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢º´Ìî¤Î¥Õ¥ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¯¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¾ìÆâ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë±öºê¤¬¡Ö¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1¤Ä1¤Ä¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¡£¤½¤·¤Æ¡¢5¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ð¥¯Å¾¤òÈäÏª¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBreak it down¡×¤«¤é¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆÍÆþ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÁ´ÌÌ¶ÀÄ¥¤ê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊÑ²½¡£¥¢¡¼¥Ð¥óR¡õB¡ÖDiary¡×¤Ç¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¿ì¤ï¤»¤ë¤È¡¢¶À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¡ÖWeekend¡×¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤ò¥á¥í¥¦¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´¤Ë°ìÈÖ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊEDM¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBuffalo Shuffle¡×¡£Äã²»¤Î¸ú¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢±Ô¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¡ÖDEAR LIFE¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¼þ²ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤¬¸«¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÉ÷±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖOn your mark¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ»¤Î¤êÁ´¤Æ¤¬´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤È¡¢º´Ìî¤Î¡ã¤ä¤Ã¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Í¡ä¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö´ñÀ×¤¬¶õ¤ËÎø¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ã¥ó¥â¥©¥©¥©¡ä¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²ÖÆ»¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°ÜÆ°¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®½é´ü¤«¤é¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥Æ¥ë¥Í¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤«¤é¡ã¥Ï¥¤¡ª¥Ï¥¤¡ª¡ä¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ê¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£MC¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤¬ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ã¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ä¤Î¥Ð¥º¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼Á°¤Èº£¤Ç¤ÏM!LK¤Î´Ä¶¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤ËM!LK¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤È±þ±ç¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼ê½ñ¤¤Î²Î»ì¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖMessage¡×¤Ç¤Ï¡ãËÍ¤ÎÌ´¤Ï¤º¤Ã¤È·¯¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡ãOh Oh Oh¡ä¤Î¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿Èà¤é¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÇM!LK¤é¤·¤¤¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÇÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
»£±ÆOK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ËÂ³¤¯¿·¤¿¤Ê¡ÉÍ½ÁÛÎ¢ÀÚ¤ê¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡Öwan¡×¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¡¢»³Ãæ¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ÎÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¾ìÆâ¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁ°¤Ë»³Ãæ¤¬¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï1¤Ä¤Ç¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê»þ¤âÀÄ½Õ¤Ïº£¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Çº´Ìî¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥·¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¡×CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡×¤Ç±þ±çÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ê¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¡Èº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¹ï¤ß¹þ¤ß¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢M!LK¹±Îã¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖM!LK¥¤¥ó¥È¥í¥É¥ó¡×¤ÇÂÐ·è¤·¡¢ÇÔ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¾Ìî¤¬È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥Ð¥º¡¼¥«¤ò¤¯¤é¤¤¡¢ÁíÀª5Ëü5Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂçÀ®¸ù¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë12·î¤è¤ê¡¢M!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ÖSMILE POP¡ª¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1.give you
M2.¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª
M3.Îø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë
M4.topaz
-Interlude I-
M5.LUCKY CALL
M6.Kiss Plan
M7.¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼
M8.¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó
- MC -
M9.Break it down
-Interlude II-
M10.Diary
M11.Weekend
M12.Buffalo Shuffle
M13.DEAR LIFE
M14.¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼
-Interlude III-
M15.On your mark
M16.´ñÀ×¤¬¶õ¤ËÎø¤ò¶Á¤«¤»¤¿
M17.¥Æ¥ë¥Í¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼
- MC -
M18.Message
M19.¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
EN1.¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
EN2.wan
EN3.¥¢¥ª¥Î¥ª¥È
EN4.¥Ï¥Ô¥À¥ó
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM!LK¡¢¥«¥é¥Õ¥ë°áÁõ¤ÇÁÖ¤ä¤«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡M!LK¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏÂÎ¸½
·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤Ï3·î5Æü¤Ë¡ÈM!LK¡É¤È¡È10¡á¾¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!X¡Ù¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬TikTok¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ð¥¤¥é¥ë¥Ò¥Ã¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢SNS¤Ç¤ÎÁíºÆÀ¸¿ô20²¯²óÆÍÇË¤òµÏ¿¡£²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê2¥Ç¥¤¥º¸ø±é¤ò´Þ¤àËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçÆ°°÷¿ô¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î26Æü¡¢27Æü¤Î°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î2days¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ÀçÂæ¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¡¢¿ÀÆàÀî¤ò¤á¤°¤ê¡¢7·î19Æü¡¢20Æü¤Î2Æü´Ö¤Ç3¸ø±é¤ËÅÏ¤ëÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥í¥«¥Ó¥ê¡¼¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡ÖLUCY CALL¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¥¬¥¤¥³¥Ä¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°²»¤ò¶´¤ß¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¡ÖKiss Plan¡×¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤ËÉé¤±¤¸¤ÈÇ®ÎÌ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¼¨¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤«¤é°ìÅ¾¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¡×¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÉ½¾ð¤ò¿¶¤ê»µ¤¡¢¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ã¤Þ¤ï¤ë ¤Þ¤ï¤ë ¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡ä¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²óÅ¾¤¹¤ë±ß·Á¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Î¾å¤ÇµðÂç¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆø¤ä¤«¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£»³Ãæ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ã¥À¥ó¥¹¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥ë¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢º´Ìî¤Î¥Õ¥ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¯¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¾ìÆâ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë±öºê¤¬¡Ö¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1¤Ä1¤Ä¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¡£¤½¤·¤Æ¡¢5¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ð¥¯Å¾¤òÈäÏª¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBreak it down¡×¤«¤é¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÆÍÆþ¡£¥«¥é¥Õ¥ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÁ´ÌÌ¶ÀÄ¥¤ê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊÑ²½¡£¥¢¡¼¥Ð¥óR¡õB¡ÖDiary¡×¤Ç¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¿ì¤ï¤»¤ë¤È¡¢¶À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¡ÖWeekend¡×¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤ò¥á¥í¥¦¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´¤Ë°ìÈÖ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊEDM¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBuffalo Shuffle¡×¡£Äã²»¤Î¸ú¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢±Ô¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤¯Æ°¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¡ÖDEAR LIFE¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤Ç¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¼þ²ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ø·¸À¤¬¸«¤¨¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÉ÷±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¡ÖOn your mark¡×¤Ç¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ»¤Î¤êÁ´¤Æ¤¬´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤È¡¢º´Ìî¤Î¡ã¤ä¤Ã¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤Í¡ä¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö´ñÀ×¤¬¶õ¤ËÎø¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡×¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ã¥ó¥â¥©¥©¥©¡ä¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²ÖÆ»¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È°ÜÆ°¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®½é´ü¤«¤é¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥Æ¥ë¥Í¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤«¤é¡ã¥Ï¥¤¡ª¥Ï¥¤¡ª¡ä¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Õ¥ê¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£MC¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤¬ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ã¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ä¤Î¥Ð¥º¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼Á°¤Èº£¤Ç¤ÏM!LK¤Î´Ä¶¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤ËM!LK¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤È±þ±ç¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°§»¢¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼ê½ñ¤¤Î²Î»ì¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖMessage¡×¤Ç¤Ï¡ãËÍ¤ÎÌ´¤Ï¤º¤Ã¤È·¯¤È¶¦¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡ä¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂç¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡ãOh Oh Oh¡ä¤Î¹ç¾§¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿Èà¤é¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÇM!LK¤é¤·¤¤¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÇÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
»£±ÆOK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ËÂ³¤¯¿·¤¿¤Ê¡ÉÍ½ÁÛÎ¢ÀÚ¤ê¥½¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¡Öwan¡×¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¡¢»³Ãæ¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ÎÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¾ìÆâ¤«¤é²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁ°¤Ë»³Ãæ¤¬¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï1¤Ä¤Ç¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê»þ¤âÀÄ½Õ¤Ïº£¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Çº´Ìî¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥·¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¡×CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡×¤Ç±þ±çÃÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ê¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¡Èº£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¹ï¤ß¹þ¤ß¡¢ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢M!LK¹±Îã¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡ÖM!LK¥¤¥ó¥È¥í¥É¥ó¡×¤ÇÂÐ·è¤·¡¢ÇÔ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Á¾Ìî¤¬È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥Ð¥º¡¼¥«¤ò¤¯¤é¤¤¡¢ÁíÀª5Ëü5Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂçÀ®¸ù¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë12·î¤è¤ê¡¢M!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ÖSMILE POP¡ª¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖM!LK CONCERT TOUR 2025 ¡ÈM!X¡É¡×¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1.give you
M2.¥¨¥Ó¥Ð¥Ç¥£¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª
M3.Îø¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë
M4.topaz
-Interlude I-
M5.LUCKY CALL
M6.Kiss Plan
M7.¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼
M8.¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Ö¥ó
- MC -
M9.Break it down
-Interlude II-
M10.Diary
M11.Weekend
M12.Buffalo Shuffle
M13.DEAR LIFE
M14.¥Ö¥ë¡¼¥·¥ã¥ï¡¼
-Interlude III-
M15.On your mark
M16.´ñÀ×¤¬¶õ¤ËÎø¤ò¶Á¤«¤»¤¿
M17.¥Æ¥ë¥Í¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼
- MC -
M18.Message
M19.¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
EN1.¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
EN2.wan
EN3.¥¢¥ª¥Î¥ª¥È
EN4.¥Ï¥Ô¥À¥ó
¢¡¡ÖM!LK ARENA TOUR 2025-2026¡ÖSMILE POP¡ª¡×
2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û