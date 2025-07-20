¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÃÂÀ¸º×¡Û¼éÅÄ½Ó²ð¤¬ÄÌ»»130¹¡Öµ´ÌÇ¥¦¥¤¡¼¥¯¡Ä¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬ÃæÄÔàÌµ»´á¡£¤¢¤ì¤¬ºÇ¶¯¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç¶¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹È¯¾ÍÃÏµÇ°Âè£²£¹²ó¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÃÂÀ¸º×¡×¤Ï£²£°Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£±¹æÄú¤Î¼éÅÄ½Ó²ð¡Ê£´£¹¡á¼¢²ì¡Ë¤¬Æ»ÃæµÕÅ¾¤Ç£±Ãå¤ò»à¼é¡£ÄÌ»»£±£³£°£Ö¤ò¾þ¤ê¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Î³÷·´£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÊÆþ¤Ï£²¹æÄú¡¦²¼ÛêÍºÂÀÏº¤â¥«¥É¤Ë°ú¤¤¤Æ¡¢£±¡¿£²£³£´£µ£¶¤Î£±ÂÐ£µ¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÏÁ´Äú¥³¥ó¥Þ£°Âæ¡¢£´¹æÄú¤Î¸¶ÅÄ¹¬ºÈ¤¬¥³¥ó¥Þ£°£°¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ëµæ¶Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¹çÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼éÅÄ¤Ï¥³¥ó¥Þ£°£´¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤«¤éÀè¥Þ¥¤¤¹¤ë¤â¡¢¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¿ÃæÄÔ¿ò¿Í¡¢·¬¸¶Íª¤È£Â£ÓÊÂÁö¡£·¬¸¶¤Ë£²£ÍÀè¼è¤ê¤Ï¾ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²û¤ò±Ô¤¯º¹¤·¡¢£²¼þ£±£ÍÀè¤Ë²ó¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÇöÉ¹¤Î¾¡Íø¤Ë¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯º¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢£±¼þ£²£Í¤Þ¤ÇÉé¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£±¿¤¬ÎÉ¤¯¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎä¤ä´À¡£¡ÖºÇ½ªÆü¤Ïµ´¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£µ´ÌÇ¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤¬ÃæÄÔàÌµ»´á¡£¤¢¤ì¤¬ºÇ¶¯¡×¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¶¯Å¨¤ËÎã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤ÎÆôºê¤ËÂ³¤¯Ï¢Â³£Ö¤Çº£Ç¯£¶£Ö¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£