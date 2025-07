ZARDトリビュートバンドのSARD UNDERGROUNDが9月17日、3rdオリジナルアルバム『故障した車』をリリースすることが発表となった。 『故障した車』は神野友亜ソロ体制初の新章を彩るオリジナルアルバムとなるもの。“壊れたもの”を自分たちで修復しようという再生への願いを繊細に描いた表題曲「故障した車」をはじめ、配信シングル「I still believe」、スタジオライブ映像で発表されていた「あなた、カトレア」など全11曲を収録。爽快なポップナンバーから重厚なサウンド、心の深淵を覗き込む歌詞まで、多彩な表現力と深化した音楽性が鮮やかな印象を残す仕上がりだ。 初回限定盤には、YouTubeで公開されたスタジオライブ映像5曲に加え、初公開となる「永遠 [tribute 2024]」ほかメイキング映像を収録したBlu-rayが付属する。 なお、アルバム発売直前には大阪および東京にて“ZARD day”と“SARD UNDERGROUND day”による2daysずつのホール公演を開催することも決定している。 ■3rdオリジナルアルバム『故障した車』2025年9月17日発売【初回限定盤(CD+Blu-ray)】 GZCA-5326 \5,500(税込)【通常盤(CD)】 GZCA-5327 \3,300(税込)▼CD収録曲 ※初回限定盤・通常盤共通・I still believe (配信 SG)・故障した車・あなた、カトレア (未発売曲)・しあわせ・全部自己責任・TO MY FREEDOM・ダイナマイト サマーナイト・輝く旅人よ・世界で一番遠い人・ナンバーワンあなたは・風はファンタジー全11曲収録予定全作詞:神野友亜 ▼Blu-ray ※初回限定盤のみ / 約35分予定<First Studio Live>・揺れる想い [tribute 2023]・心を開いて [tribute 2024]・永遠 [tribute 2024]・夢で逢いましょう・空っぽの心・あなた、カトレア ■全国ツアー<SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025>▼ホールツアー【大阪公演】8月30日(土) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール ※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day8月31日(日) 箕面市立文化芸能劇場 大ホール ※day2▶︎オリジナル楽曲 only day【東京公演】9月09日(火) 東京国際フォーラム ホールC ※day1▶ZARD tribute 楽曲 only day9月10日(水) 東京国際フォーラム ホールC ※day2▶︎オリジナル楽曲 […]

