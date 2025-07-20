¡ÖÍ½ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡×50Ç¯Á°àÈëÂ¢á¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Äà¹â¥·¥ó¥¯¥íÎ¨á¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÄÅ·¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È♡¡×
50Ç¯Á°¡¢¸¦¤Î¼«¼¼¤Ç¡Ä¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç»£¤é¤ì¤¿Ä¶¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿!
¡¡²Î¼ê¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³(72)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡¢50Ç¯Á°¤ÎàÈëÂ¢á¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸Æ¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥«¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¤ò¤·¤¿¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¸¦¤¬¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖS51.5.1¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö#50Ç¯Á°¡¡#1976¡¡#¼«Ê¬¤ÎÉô²°¡¡#¥Ý¥é¥í¥¤¥É¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¸¦¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢Èæ¤Ù¤Æ¸«¤ë¤È¹õÈ±¤È¶âÈ±¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÆ±¤¸¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Ê¤¡!!¡×¡ÖÍ½ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÎ®¹Ô¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È♡¡×¡ÖÈ±·¿¤â¤Ç¤¹¤¬¤ªÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ±¤¸´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£