¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤¾¡ª¡×24ºÐ¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÆâ½ï¤Ç¡Ä¡×à·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¨¡ª¡©¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¹õÈ±¤«¤éÆÍÇ¡à¶âÈ±á¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤¨¤Ê¤Î(24)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈäÏª¤·¤¿à¥¤¥á¥Á¥§¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÆâ½ï¤ÇÀ÷¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹õÈ±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀ÷¤á¤¿¤Î¡¼¡©¡×¡ÖÆâ½ï¤Ç¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡×¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤¾¡ª¡×¡Ö°¤¤¤±¤É¡¢¹õÈ±¤ÎÊý¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤¨¡¢ÉáÄÌ¤ËÎÉ¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤ÏÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2019Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢³«Àß¤«¤é2½µ´Ö¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¦¤¢¤Î¤½¤é¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£