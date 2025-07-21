【開票状況】参議院選挙2025 熊本選挙区はすべての市町村で開票終了＜午前1時34分＞
熊本選挙区の開票状況＜最終更新：21日午前1時34分＞
（熊本県選挙管理委員会 発表）
選挙区確定投票率
59.03％（前回比＋9.91ポイント）
選挙当日有権者数
熊本県全体：141万7968人
▼熊本県全体 開票終了
【当選】自民・現職 馬場成志 氏（60）328,373票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）267,273票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）200,221票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）17,708票
【目次】各市町村の開票状況
▼熊本市（中央区・東区・西区・南区・北区）
▼各市（八代市・荒尾市・宇城市・宇土市・天草市・上天草市・人吉市・阿蘇市・山鹿市・水俣市・合志市・玉名市・菊池市）
▼町村①（五木村・高森町・小国町・西原村・球磨村・相良村・南小国町・湯前町・津奈木町・山都町）
▼町村②（美里町・南関町・嘉島町・あさぎり町・玉東町・芦北町・甲佐町・山江町・水上村・氷川町）
▼町村③（和水町・南阿蘇村・御船町・益城町・苓北町・錦町・大津町・菊陽町・長洲町・多良木町・産山村）
熊本市（中央区） 開票終了
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）31505票
自民・現職 馬場成志 氏（60）27074票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）23090票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）2230票
熊本市（東区） 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）32844票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）29801票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）24029票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）2084票
熊本市（西区） 開票終了
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）15728票
自民・現職 馬場成志 氏（60）15158票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）10609票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）991票
熊本市（南区） 開票終了
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）23345票
自民・現職 馬場成志 氏（60）20236票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）16409票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）1225票
熊本市（北区） 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）23148票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）22246票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）17442票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）1478票
八代市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）23357票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）17946票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）12972票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）1178票
荒尾市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）7708票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）7248票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）5878票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）692票
宇城市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）11161票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）8279票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）5699票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）491票
宇土市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）6603票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）5450票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）4354票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）372票
天草市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）19842票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）9881票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）6171票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）594票
上天草市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）6102票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）2922票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1898票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）188票
人吉市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）6241票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）4914票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）3081票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）243票
阿蘇市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）5462票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）3851票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）2690票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）241票
山鹿市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）10510票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）6689票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）5280票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）528票
水俣市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）4856票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）3704票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1888票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）168票
合志市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）10739票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）9967票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）8772票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）694票
玉名市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）12583票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）9492票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）7152票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）642票
菊池市 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）9556票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）6251票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）5536票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）489票
五木村 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）421票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）120票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）67票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）4票
高森町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1724票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）778票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）531票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）61票
小国町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1887票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）916票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）631票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）47票
西原村 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1502票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1007票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）971票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）71票
球磨村 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）988票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）380票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）201票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）18票
相良村 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1029票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）554票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）360票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）31票
南小国町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）947票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）539票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）397票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）41票
湯前町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）991票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）476票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）335票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）26票
津奈木町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1285票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）587票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）329票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）25票
山都町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）3992票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1983票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1033票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）96票
美里町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）2358票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1223票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）643票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）55票
南関町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1865票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1297票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）877票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）101票
嘉島町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1998票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1365票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1295票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）78票
あさぎり町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）3641票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1927票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1443票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）147票
玉東町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1244票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）736票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）593票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）49票
芦北町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）4391票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）2246票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1215票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）123票
甲佐町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）2358票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1376票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）951票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）79票
山江町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）990票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）414票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）294票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）24票
水上村 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）703票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）281票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）153票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）22票
氷川町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）2703票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1409票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1048票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）94票
和水町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）2257票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1322票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）930票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）99票
南阿蘇村 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）2407票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1712票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1150票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）99票
御船町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）3652票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）2563票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）2138票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）161票
益城町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）6889票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）4858票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）4343票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）307票
苓北町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）1519票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1031票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）548票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）78票
錦町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）2407票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1549票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1073票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）76票
大津町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）6246票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）5137票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）4996票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）426票
菊陽町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）7232票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）6579票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）6164票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）482票
長洲町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）3136票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）2318票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）1646票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）183票
多良木町 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）2048票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）1169票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）764票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）67票
産山村 開票終了
自民・現職 馬場成志 氏（60）383票
立憲・新人 鎌田聡 氏（60）202票
参政・新人 山口誠太郎 氏（36）152票
諸派・新人 立花勝樹 氏（57）10票