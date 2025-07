阿部真央が4月にリリースした配信シングル「マリア」のミュージックビデオを公開した。 「マリア」はテレ東ドラマ24『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。本ミュージックビデオではCMなどを多く手がける松岡芳佳を監督として起用し、馬小屋で愛と絶望を描いた切なくも美しい映像に仕上がっている。 阿部真央は、15周年イヤーの締めくくりとして1月に開催した東京ガーデンシアター公演を納めた『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』を8月6日に発売する。また10月からは<阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home ->、11月から弾き語り編成でのツアー<阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home ->を開催することが決定している。 Digital Single「マリア」 2025年4月9日(水)リリースhttps://abemao.lnk.to/maria※テレ東ドラマ24「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」エンディングテーマ <阿部真央 ホールツアー2025 -On My Way Home-> 2025/10/11(土) 大阪・オリックス劇場2025/10/13(月祝) 福岡・福岡市民会館中ホール2025/10/18(土) 北海道・共済ホール2025/10/26(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール2025/11/3(月祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA チケット一般発売中【特設ページ】https://abemao.com/feature/hallTour2025 <阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -> 2025/11/22(土) 広島・BLUE LIVE 広島2025/11/24(月・祝) 兵庫・神戸朝日ホール2025/11/28(金) 宮城・仙台darwin2025/11/30(日) 新潟・新潟LOTS2025/12/3(水) 大分・DRUM Be-02025/12/4(木) 大分・DRUM Be-02025/12/6(土) 熊本・B.9 V12025/12/19(金) 東京・草月ホール […]

