THE SUPER FRUITが、9月2日(火)にリリースされるメジャーデビューシングル「まにまに」のミュージックビデオを公開した。 「まにまに」はタイトルの語源が”流れるままに“”思いのままに”という意味で、心のままに、自分らしさを出していこうと歌う、思わず口ずさみたくなるポジティブソング。ヒャダイン(作詞曲クレジット:前山田健一)が楽曲提供していることも話題となった。 公開となったMVでは、巨大“まにまに”セットを背に踊るメンバーが思わず真似してみたくなるとTikTokでも話題のクセ強”まにまにダンス”を披露。爽やかでキュートな笑顔が垣間見られるスパフルの魅力溢れる映像内容となっている。 また、THE SUPER FRUITは今年3BIG PROJECTとして「“3大目標”THE SUPER FRUIT メジャーデビューYEAR2025」で、TikTok TOP10ランクインを目指し「目指せ1億pt!TikTokまにまに大作戦」を実施中だ。 CD発売に向けて、このメジャーデビューシングルでオリコンデイリー1位獲得を掲げるTHE SUPER FRUIT。全国各地ではリリースイベントも開催されている。 メジャーデビューシングル「まにまに」 2025年9月2日(火)発売https://supafuru.lnk.to/manimani ■初回限定盤価格:税込5,980円/税抜 5,436円 (CD+Blu-ray) 品番:UPCH-7755 ■通常盤価格:税込1,300円/税抜 1,182円 (CDのみ) 品番:UPCH-6043 ■初回限定メンバーソロジャケット盤価格:税込1,300円/税抜 1,182円 (CDのみ)・ソロ盤 (小田惟真ver.) 品番:UPCH-7756・ソロ盤 (田倉暉久ver.) 品番:UPCH-7757・ソロ盤 (星野晴海ver.) 品番:UPCH-7758・ソロ盤 (堀内結流ver.) 品番:UPCH-7759・ソロ盤 (松本勇輝ver.) 品番:UPCH-7760・ソロ盤 (鈴木志音ver.) 品番:UPCH-7761・ソロ盤 (阿部隼大ver.) 品番:UPCH-7762 <初回限定盤 [CD+Blu-ray]>\5,980税込 / \5,436税抜 品番:UPCH-7755 POS:4988031786710 [CD]M1. まにまにM2. タイトル未定曲 AM3. タイトル未定曲 B […]

The post THE SUPER FRUIT、メジャーデビューシングル「まにまに」MVで”まにまにダンス”披露 first appeared on BARKS.