J1¡¢3Ï¢ÇÆÁÀ¤¦¿À¸Í¤¬½é¤Î¼ó°Ì¡¡¼¯Åç¤¬»ÃÄê2°Ì¤Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè24ÀáÂè2Æü¡Ê20Æü¡¦JFEÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡á7»î¹ç¡Ë3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤¬²¬»³¤ò2¡½1¤Ç²¼¤·¡¢7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¾¡¤ÁÅÀ46¤È¤·¤Æº£µ¨½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¨¥ê¥¡¢µÜÂå¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¡¢Á°Àá¼ó°Ì¤ÎÇð¤Ë3¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾¾Â¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ44¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÇð¤òÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍM¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë3¡½0¤È²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ21¤Ç3¥«·î¤Ö¤ê¤ËºÇ²¼°Ì¤òÃ¦¤·¤Æ18°Ì¡£Ä®ÅÄ¤ÏÅìµþV¤Ë1¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ5Ï¢¾¡¡£¹Åç¤Ï¿·³ã¡¢À¶¿å¤Ï²£ÉÍFC¤ò2¡½0¤ÇÂà¤±¤¿¡£GÂçºå¤ÏÀîºê¤Ë2¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£