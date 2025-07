阿部真央が、4月にリリースした配信シングル「マリア」のMVを公開した。

(関連:【映像あり】阿部真央、馬小屋で愛と絶望を描いた「マリア」MV)

同楽曲は、4月期ドラマ『ディアマイベイビー~私があなたを支配するまで~』(テレビ東京系)のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。MVでは松岡芳佳が監督として起用され、馬小屋で愛と絶望を描いた切なくも美しい映像に仕上がっている。

なお阿部は、8月6日に15周年イヤーの締めくくりとして1月に開催した東京ガーデンシアター公演を収めた『阿部真央らいぶ2025 -15th Anniversary- @東京ガーデンシアター』を発売。また、10月からは『阿部真央 ホールツアー2025 - On My Way Home -』、11月から弾き語り編成でのツアー『阿部真央 アコースティックツアー2025 - On Your Way Home -』を開催することが決定している。チケットは発売中だ。

(文=リアルサウンド編集部)