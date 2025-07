レッドソックスの「世界最速左腕」が“愛車”の4000万円超え「高級車」公開！ まるで「戦車」なアロルディス・チャップマンのクルマとは

「いかつすぎ!」と話題の愛車とは

アメリカのMLB球団、ボストン・レッドソックスの公式インスタグラムにおいて、レッドソックスの投手であるアロルディス・チャップマンのオフショットが公開されました。

投稿内容は、チャップマンがカフェで食事を取り、その後クラブハウスへ向かうまでの様子などを写真や動画に乗せたものでしたが、なかでもチャップマンの乗る愛車が「いかつすぎる」と話題になっています。

レッドソックスの「世界最速左腕」の愛車イカツすぎませんか(EPA=時事)

【画像】超カッコイイ! レッドソックスの「世界最速左腕」×「高級車」の姿を画像で見る!

アロルディス・チャップマンといえば、MLB史上最速の球速の記録を保持する“剛腕”選手で、その球速はギネス世界記録にも認定されています。

そんなチャップマンは、ランボルギーニやロールス・ロイスなどをはじめとする高級車を複数台所有しているほか、6輪駆動にカスタマイズしたジープを所有しているなど、さまざまな情報が公開されている、根っからのクルマ好きです。

そんなチャップマンが今回乗っていたクルマは、インスタグラムに公開された動画の一部からTerradyne Armored Vehicles(テラダイン・アーマード・ビークル)社の「Gurkha(グルカ)」であると見られます。

テラダイン社は、警察などの法執行機関や政府機関などに向けて、装甲車であるグルカを販売しているメーカー。

実際、テラダイン社の拠点であるカナダを含めた12か国の警察や政府機関が、グルカの顧客となっています。

そんなグルカには民間用のモデルも存在し、今回チャップマンが乗っていたモデルは明言されていないものの、おそらく民間用だと考えられます。

動画中で見られたチャップマンのグルカは、黒くマットに染まったボディに加えて角ばったフォルムで、威圧感を放ちながら前進するその姿はまさしく“戦車”。

それもそのはず、ボディサイズは全長6207mm×全幅2454mm×全高2499mmと、他の大型車などとは比べ物にならないくらいの圧倒的な大きさを誇ります。

6トンを超える車体を動かすために6.7リッターV8ターボディーゼルエンジンを携え、駆動方式にはシフトオンザフライを搭載した4WDを採用しています。

高い車高も相まって、オフロード性能は他のSUVとは比べ物になりません。

また、驚くべきは価格ですが、新車価格では大体4000万円前後という、さすがメジャーリーガーと言わざるを得ない金額です。

チャップマンの乗るグルカに対して、インスタグラムのコメント欄では「What in the world are you driving!?(いったい何を運転しているんだ!?)」「I was always wondering whose tank that is(誰の戦車なのかずっと気になってた)」「La maquina de guerra!(戦闘マシン!)」などといったコメントが寄せられ、グルカを珍しがるコメントや、見るからに戦車のようなグルカの見た目に驚いたような様子のコメントが寄せられています。