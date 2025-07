大阪・関西万博屈指の大型施設「大阪ヘルスケアパビリオン」

地元大阪がREBORNをテーマに、未来に実現を目指すヘルスケアや都市生活の体験や、iPS細胞をテーマにした再生医療の可能性の発信、屋外ステージでのイベントやなどさまざま情報を発信しています。

今回は、そんな「大阪ヘルスケアパビリオン」の「リボーン体験ルート」を紹介。

自身の健康データをもとに作成された25年後の自分(アバター)と出会い、ミライのヘルスケアや都市生活を体験できる、ミライを感じる体験ができます。

※リボーン体験ルートの利用には事前予約(無料)が必要です。

大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」リボーン体験ルート

大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」は、会場屈指の大型パビリオン。

館内ではiPS細胞や人間洗濯機などのユニークな展示にくわえ、「人生ゲーム REBORN in 2050」や「モンスターハンター ブリッジ」などの体験も充実!

5つのエリアの様々なブースでミライの都市生活を体験し、自分のアバターを「REBORN」させることがミッションです。

カラダ測定ポッドで現在の健康データを測定

7つの項目の健康データ(心血管、筋骨格、髪、肌、歯、目、脳)を測定!

約6分間、さまざまなデータを取って、自分の身体の状態を調べます。

ミライのじぶんで25年後の自分と対面!

次のエリアでは25年後の自分(アバター)と対面!

カラダ測定ポッドで測定したデータから25年後の自分(アバター)が生成されます。

このアバターの様子は、専用アプリでいつでも確認することができます。

栄養・身体に関するミライのヘルスケアを体験

以降のフロアで、栄養・身体に関するミライのヘルスケアを体験していきます。

各ブースに設置してある読み取り装置にリボーンバンドかざすことで、体験したヘルスケアの内容がアプリに反映される仕組み。

ミライのヘルスケアをたくさん体験すればするほど、25年後のアバターに変化が訪れます。

「パーソナルフードスタンド」ブース

「パーソナルフードスタンド」のブースではカラダの状態に合わせて、パーソナルアドバイスが特徴のAIが「なりたいミライ」に必要な栄養や食材、レシピを提案。

「ヘルスケアベンダーマシン」を通じてパーソナルフードを持ち帰ることができます。

一人ひとり、その時の健康状態に合った食を提案する、ミライのヘルスケアを体験することができます。

「自分らしく美しく生きる美容室」ブース

2050年には美容室は髪を切るだけの場所ではなくなります。

髪や肌のケアから、ビューティヘルスケアまで領域が広がり、あなたの美しさを叶えるパートナーに。

データをもとにぴったりのケアを提案したり、ヘアデザイナーを通じ美しい生き方を見つけるお手伝いをしたり。

リボーンバンドをかざせば自分だけのケアと出会うことができます。

「量子飛躍する美の世界」ブース

2050年、宇宙時代。

「美しさ」の定義は飛躍的に進化しています。

圧倒的な光景は、「真の美しさとは何か?」を私達に問いかけます。

内面の美、外面の美、一人ひとりの価値観。

美容と医療が融合した「ミライのヘルスケアサロン」が叶える美の世界の体験を通じてあなただけの「真の美」を見つけてください。

このほかにもたくさんのブースがちょっといいミライ体験を用意して待っています!

ミライの都市の暮らしを体験

次のフロアでは、2050年頃を想定した「ミライの都市」を体験。

「ネオライフスタイルLDK」ブース

2050年、人々はますます多様な生活を送っています。

その日の健康データや気分に基づいて食事を作ってくれるキッチンや、AIによるパーソナル運動サポートも。

地球上で循環するエネルギーを使って、家の中でも環境にやさしく快適に。

わたしらしく暮らすだけで、地球も人も健康になる。そんなあたらしい暮らしを体験できます。

より健康になった未来に思いを馳せてフィナーレ!

いよいよ「リボーン体験ルート」もフィナーレ。

リボーンバンドを機械にかざせば自分のアバターが大画面に反映され、

ミライの私たちがいきいきと過ごしている姿を見ることができます。

「ミライの食と文化」エリアは予約なしで入場可能

協賛企業の店舗により、おいしく健康的なフード等を提供する<『体験』のフード・物販エリア>と、大阪・関西の料理人や教育機関、協賛企業等の参画を募り、調理実演等を行うことで、“食と文化”を発信する<『学び』のデモキッチンエリア>から構成されたエリア。

この「ミライの食と文化」エリアは予約なしで入場可能です。

「AIR WATER NEO MIX STAND」は北海道の旬な美味しさがつまった、大阪スタイルのミックスドリンクを提供。

冷たくて美味しい飲み物を、先端ロボット君がお届けします。

このほかにもミライを感じる飲食店が並んでいるので、ぜひチェックしてみてくださいね!

25年後の自分と一緒にミライを体験!大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」リボーン体験ルートの紹介でした。

