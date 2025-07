ちとせよしのの水着姿がプリントされた等身大抱き枕カバーが「ボムアイドル工房Z」(https://bombidol.official.ec/)で予約受付中。

ちとせのサイズ感を体感できる等身大抱き枕カバー(サイズ:約160cm×50cm)は、国内最高級の生地(2wayトリコット)を使用しているため、やわらかくもっちりとした肌触りで、やさしくギュッと抱きしめたくなる最高の抱き枕カバー。

前からのちとせも後ろからのちとせも楽しめる両面仕様で、水着の衣装違いの3タイプが用意されている。ベッドで一緒に添い寝できるのはもちろん、ひざ枕的な使い方も。写真プリントもリアルで、まさに隣にちとせがいる感覚が楽しめる。

また、直筆サイン入り商品や3タイプセットも販売。さらに、8月30日(土)には、握手や2ショットチェキ撮影など、スペシャルな特典が多数用意された発売記念イベントが都内で開催される。

商品情報

ちとせよしの等身大抱き枕カバー(両面、A・B・C3種類)

価格:各14,500円(税込)

サイズ:約160cm×50cm

素材:2way トリコット

生産国:日本

※枕の中身は付属しません。

販売サイト:『ボムアイドル工房Z』https://bombidol.official.ec/

イベント特典詳細:https://bombweb.jp/related-items/chitoseyoshinobp/

