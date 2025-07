なにわ男⼦が、自身9枚目となる両A⾯シングル「アシンメトリー / Black Nightmare」を9⽉3⽇(⽔) にリリースすることが決定した。 本作シングルは⼤橋和也主演ドラマ テレビ朝⽇系 オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』(⼟曜よる 23:00 放送)主題歌である「アシンメトリー」、そして藤原丈⼀郎主演ドラマ カンテレ×FOD ドラマ『ロンダリング』(⽊曜深夜 24:15 放送ほか)主題歌である「Black Nightmare」の2曲を表題曲として掲げている。 切なくエモーショナルな旋律に⼒強く舞う王道ダンス曲「アシンメトリー」と、挑発的に繰り返される歌詞と中 毒性のあるメロディに乗せたダンスが印象的な「Black Nightmare」。どちらも異なる魅⼒を詰め込んだダンス曲となった。 また、発表にあわせ新アーティスト写真も公開となった。こちらはなにわ男⼦が新たな一面を加え“2⾯で”魅せる姿を感じ取れるアートワークとなっている。 ■Double A-Side Single「アシンメトリー / Black Nightmare」2025.9.3 Release詳細後日発表 関連リンク ◆なにわ男⼦ オフィシャルサイト◆なにわ男⼦ オフィシャルYouTube◆なにわ男⼦ オフィシャルInstagram◆なにわ男⼦ オフィシャルX◆なにわ男⼦ オフィシャルTikTok

The post なにわ男子、ニュー両A面シングル「アシンメトリー/Black Nightmare」発売決定 first appeared on BARKS.