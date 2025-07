TOOBOEの新曲「あなたはかいぶつ」(TVアニメ『光が死んだ夏』ED主題歌)の配信がスタートし、同曲のミュージックビデオが公開された。 今回公開されたMVの舞台は草木の生い茂る教会。ジャケットに身を包んだTOOBOEが、降り注ぐ光の中で歌を紡ぐ。全編を通してどこか懐かしさを感じる夏の風景が印象的な作品となっている。監督は吉田ハレラマが務めた。 “せめて、自分だけでも登場人物を赦してあげたい”と語るTOOBOEの想いが込められた本曲は、ジャケットのイラストもTOOBOEによる描きおろし。原作でよしきがヒカルのお腹に手を入れて「鶏肉みたいでひんやりとしている」と言うシーンがモチーフとなっている。 同曲は8月13日にCDとしてリリースされる。表題曲「あなたはかいぶつ」のほか、「抜殻」も「光が死んだ夏」をイメージして制作された楽曲。さらに「優しい瞳」「Nýx」「Doll」の計5曲が収録された作品となっている。 さらに9月からは、自身最大規模の全国TOUR<残夏の怪物>を実施することも決定している。9月4日の神奈川公演を皮切りに、10月5日のZepp Shinjuku(TOKYO)まで全国14都市を巡る。チケットは一般発売中。 ■TOOBOE「あなたはかいぶつ」 2025年7月20日(日)先行配信リリースhttps://tooboe​.lnk​.to/youaremymonster ■TOOBOE「あなたはかいぶつ」2025年8月13日(水)リリース・購入:https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep ◆完全生産限定盤(CD+BD+グッズ):9,000円(税込)SRCL-13382〜13384※TOOBOE書き下ろしジャケット※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」(全2色・ランダム1種封入)「オリジナルステッカー」(全4色・ランダム1種封入)を付属※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入(10月13日(月・祝)開催予定)(“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。) ◆収録楽曲・あなたはかいぶつ・抜殻・???・???・???※全5曲収録 ■TVアニメ『光が死んだ夏』 7月5日(土)よりTVアニメ放送開始◆放送情報日本テレビ 7月5日より毎週土曜24:55〜◆配信情報Netflix 7月5日より毎週土曜25:55〜ABEMA 7月5日より毎週土曜25:55〜※放送・配信時間は変更の可能性があります。 ◆公式情報TVアニメ『光が死んだ夏』公式サイトhttps://hikanatsu-anime.com/TVアニメ『光が死んだ夏』公式X @hikanatsu_animeTVアニメ『光が死んだ夏』公式TikTok @hikanatsu_anime ◆原作光が死んだ夏著者:モクモクれんヤングエースUPで連載中https://web-ace.jp/youngaceup/contents/1000183/1巻〜6巻好評発売中(Kadokawa Comics A)最新7巻7月4日発売 ■<ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」> ▼神奈川公演:2025年9月4日(木)@F.A.D YOKOHAMAopen 18:00 / start 18:30▼石川公演:2025年9月6日(土)@vanvanV4open 17:00 / start 17:30▼新潟公演:2025年9月7日(日)@新潟GOLDEN PIGS RED STAGEopen 17:00 / start 17:30▼栃木公演:2025年9月11日(木)@HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2open 18:00 […]

