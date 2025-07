MO’SOME TONEBENDERの百々和宏が定期的に主催しているトーク&ライブイベントが<Rock, Talk, Smoke….Drunk?>だ。その“Vol.70”にSAのNAOKIがゲスト出演することが明らかとなった。 <Rock, Talk, Smoke….Drunk?>は“ロックと酒とタバコの伝道師”である百々和宏が気心の知れたゲストを迎え、アルコール片手にミュージシャン同士のざっくばらんなトークとスペシャルなライブを繰り広げてきた。 <Rock, Talk, Smoke….Drunk? Vol.70>は9月20日に東京・虎ノ門 Rethink Lounge TORANOMONで開催される。ライブはもちろん音楽ルーツなど、SAのNAOKIを百々和宏が深堀りするとのこと。 ■トーク&ライヴイベント<Rock, Talk, Smoke….Drunk? Vol.70>9月20日(土) 東京・虎ノ門 Rethink Lounge TORANOMONopen17:30 / start18:00出演:百々和宏(MO’SOME TONEBENDER)ゲスト:NAOKI (SA)▼チケット前売 4,300円 / 当日 4,800円※税込・整理番号付き・全着席※別途ドリンク別500円必要メール予約受付:7月23日(水)正午12:00〜メールアドレス ukp@ukproject.com件名 9/20 RTSD※本文 名前/人数/電話番号をご記入の上お申し込みください。※メール受信後、3日以内に返信させていただきます。※フライングでメール送信された方の予約受付は無効となります。※受信拒否設定やドメイン指定をされている方は、受信の設定を行ってください。※チケット予約はお一人様2枚まで。※チケット枚数が限られております、確実にご来場可能な方のみご予約下さい。※ご予約完了メールにご入場整理番号を記載します。開場時間より整理番号順に入場してください、開場時間を過ぎてご来場された場合はお手持ちの整理番号は無効です。※荷物のお預かりはできません。▼注意※整理番号順のご入場となります。OPEN5分前より整列開始、会場内ご案内いたします。※自由席です。座席数に限りがございます、お一人様一席のご使用でお願いします。着席以外、荷物で席を占領しないでください。(問)Rethink Lounge TORANOMON 03-5570-1033 ■<百々和宏solo tour 2025 “Road to anywhere”>08月24日(日) 東京・吉祥寺 bar Days08月30日(土) 北海道・札幌 BAR STINGRAY08月31日(日) 北海道・千歳 LIBERTARIA09月13日(土) 福島・郡山 HANGOVER09月14日(日) 宮城・仙台 IRISH PUB THB09月15日(月祝) 埼玉・秩父 ladderladder09月26日(金) 愛知・名古屋 sunset […]

