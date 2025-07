11月15日(土)に開催されるPK shampoo主催サーキットフェス<PSYCHIC FES 2025>の第2弾出演アーティストが発表された。 今回追加発表されたのは、思い出野郎Aチーム、サニーデイ・サービス、挫・人間、時速36km、TENDOUJI、忘れらんねえよの6組。 <PSYCHIC FES>は、ライブシーンを盛り上げようとPK shampoo・ヤマトパンクスに縁の深いアーティストに声を掛け実現しているサーキットフェスだ。2023年11月「PSYCHIC FES 2023」を東京・新宿歌舞伎町一帯ライブハウスにて初開催し、総勢28組のアーティストが出演、大成功を収めた。2024年8月には<PSYCHIC FES 2024>を大阪・心斎橋一帯ライブハウスにて開催、前回規模を超える総勢44組のアーティストが集結している。 チケットは只今オフィシャルにて2次先行予約受付中。 <PSYCHIC FES 2025> 公演日:2025年11月15日(土)会場:Zepp Shinjuku (TOKYO) / 新宿LOFT / LOFT BAR / 新宿MARZ / 新宿Marble / 他各会場OPEN 11:00 / START 12:00料金:前売チケット \7,300(税込/D別) スタンディング主催:FWWW. / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION企画制作:日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION 出演アーティスト:PK shampoo / 171 / 思い出野郎Aチーム […]

