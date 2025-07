東方神起が本日7月20日(日)、最新デジタルシングル「月の裏で会いましょう」を配信スタートさせた。 今作は1991年にリリースされたOriginal Loveの名曲『月の裏で会いましょう』のカバーとなっている。東方神起がデジタルシングルとしてカバー曲をリリースするのは日本デビュー20周年を迎えて初のことだが、『月の裏で会いましょう』はファンのみなさんとどんな場所にいても繋がっていて、「これからまた新しい未知のZONEで会いましょう」という想いが込められているとのことで、20周年を迎え、さらに新たな一歩を刻む、今の彼らに相応しい1曲となっている。 さらに、今作は原曲の良さを生かしながらも、華やかにバンドアレンジされ、彼らだから表現できる歌唱力とそのハーモニーが大きな聴きどころだ。 東方神起は20周年を迎え、今年日本デビュー日に東京ドームで行われた<東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜>のLIVE DVD&Blu-rayを8月20日リリース、11月には東京・兵庫での<TOHOSHINKI Bigeast FANCLUB EVENT 2025(仮)>の開催に加えて、9月からはチャンミンの初となるソロコンサート<CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 2025>を日本で開催、さらにユンホが出演しているドラマ『パイン ならず者たち』がディズニープラスで配信開始されるなど、楽曲に込められた想いのように未知のZONEに挑戦し続けている。 リリース情報 ■Digital Single「月の裏で会いましょう」2025年7月20日(日)配信スタートhttps://TOHOSHINKI.lnk.to/TSUKINOURA ■LIVE DVD&Blu-ray「東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」https://toho-jp.net/news/detail.php?id=1126152 <CHANGMIN from 東方神起 CONCERT TOUR 2025> 2025年9月3日(水)[東 京]東京国際フォーラム・ホールA2025年9月4日(木)[東 京]東京国際フォーラム・ホールA2025年9月5日(金)[東 京]東京国際フォーラム・ホールA2025年9月13日(土)[石 川]本多の森北電ホール2025年9月14日(日)[石 川]本多の森北電ホール2025年9月16日(火)[北海道]カナモトホール(札幌市民ホール)2025年9月17日(水)[北海道]カナモトホール(札幌市民ホール)2025年9月20日(土)[兵 庫]神戸国際会館こくさいホール2025年9月21日(日)[兵 庫]神戸国際会館こくさいホール2025年9月28日(日)[広 島]広島文化学園HBGホール2025年9月29日(月)[広 島]広島文化学園HBGホール2025年10月10日(金)[福 岡]福岡サンパレス2025年10月11日(土)[福 岡]福岡サンパレス2025年10月14日(火)[大 阪]オリックス劇場2025年10月15日(水)[大 阪]オリックス劇場2025年10月17日(金)[愛 知]愛知県芸術劇場 大ホール2025年10月18日(土)[愛 知]愛知県芸術劇場 大ホール2025年10月19日(日)[愛 知]愛知県芸術劇場 大ホール <チケット情報はコチラ>https://toho-jp.net/news/detail.php?id=1126081

