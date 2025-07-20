¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥ÉÇÉ¼ê°áÁõ¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤¬È¯À¸¡ÄËÜ¿Í¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤Æ¤Ø¤Ú¤í¡×¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æþ¾ì»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂ»±¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Çú¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤À¡£5·î¤ËÄ¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¢¥¹¥«¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¡×¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó½÷»ÒÀïÀþ¤ò¤«¤²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥¤¥ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRAW¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥¹¥«¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¡¼¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥¢¥¹¥«¤È¤È¶¦¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥«¥¤¥ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂ»±¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¹¤¬¤ê¤¹¤®¤ÆµÕ¸þ¤¤Ë¡£
¡¡Î¢ÊÖ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿»±¤Ë°ìÆ±µ¤¤Å¤¯¤È¡Ö¥ä¥Ð¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥º¡£Ä¾¤½¤¦¤È»î¤ß¤ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Ã¤¯Î¢ÊÖ¤·¤Î¤Þ¤ÞÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤â³ºÅö¥·¡¼¥ó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥«¥¤¥ê¤â¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÀå¤ò¤Ú¤í¤Ã¤È½Ð¤·¤¿³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤ËÈ¿±þ¡£°ìÏ¢¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥«¥¤¥ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥«¥¤¥ê¤È¥¢¥¹¥«¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¥«¥¤¥ê¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªÃãÌÜ¤À¤Ê¡×¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢³¤Â±½÷²¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª»î¹ç¤ÏWWE½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹ÁÈ¤ËÇÔ¤ì¤Æ2Ï¢ÇÔ¡£ÃË»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È²£¤ä¤ê¡É¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¥Ú¥¢¤È¤Î²Ð¼ï¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ßî¤êÂ³¤±¤½¤¦¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved