日々の生活に不可欠だけど、安い買い物ではない家電製品。選ぶ際に重視するポイントが異なって、夫婦間で意見が対立することもあるのでは?

そこで今回は、夫・妻それぞれの目線で「サーキュレーター扇風機」と「高圧洗浄機」をレビュー。家族での家電選びの最適解がわかるかも!?

重要視するポイントが異なるから意見が対立

掃除機や洗濯機、TV、空気清浄機……家族で共有することが多い家電製品。使い勝手やスペック、手入れのしやすさ、家での使用スタイルなどを慎重に検討して購入に至るものだが、その過程において意見が食い違い、揉め事に発展することもある。意見の不一致が起こるのは、夫婦間で重要視したいポイントが異なるからだ。

今回は2組の家族に登場いただき、同じジャンル内の家電で“推し機種”をそれぞれがプレゼン。実際にふたりで使ってみたあとに、双方の視点から使用感について語り合ってもらい、それぞれの“譲れないポイント”を検証した。

その結果、妻側はシンプルな操作性や本体の軽さ、取り回しの良さに重きを置く傾向が。妻側が家事全般を担当している家庭では、この傾向がより顕著になりそうだ。対する夫側は、モーターやバッテリーのパワフルさ、豊富な機能性、アタッチメントの多さ……など、パワーやスペックにこだわりを見せがちに。特に家電好き・ガジェット好きの場合は、こういった傾向が強くなるだろう。

譲れないポイントを出し合って優先順位をつけ、双方が納得できる製品をチョイスするのが、円満な家庭を築くうえでも重要。家族みんなが納得できる家電を取り入れて、日々の生活の質をよりアップしよう。

平島さん家が「サーキュレーター扇風機」を検討してみたら?

夏になると扇風機は、エアコンと併用したり単独で使ったりと重宝しているが、サーキュレーター(小型扇風機)として使うには風の直進性に難がある。そこで両方の良さを兼ね備えた製品を試したかった。

【夫】家電系ライター/平島憲一郎さん

家電関連の記事を執筆。製品レビューは実際の使用感を忠実に伝えるよう心がけているが、仕事柄ついついスペックに注目しがち。



【妻】

仕事に家事に忙しく、家電は多機能よりシンプルに使えるものを求める。デザインはインテリアとの相性重視。

風当たりが柔らかで運転音も気にならない!

【平島さんの“推し機種”】

シロカ

DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 SF-V251

実売価格1万8700円

SPEC

●羽根の枚数:5枚●風量調整:8段階●モード:換気、おやすみ、リズム●返答音声:2種●リモコン:アリ●サイズ/質量:W36×H68〜88×D30cm/約4.2kg

おすすめPOINT

音がものすごく静か! 風量1〜2だとはほとんど運転音が聞こえない。風当たりがすごく柔らかいのも◎。音声操作機能は、わが家のようにリモコンがすぐ行方不明になる家には助かる。風の強さに加え、首振り角度や風の方向を音声で変えられるのも良い。熱帯夜などに、「みまもり機能」で室温に応じ風力を変えてくれるのも助かる。

↑すごくやさしい風当たりでモードが豊富に選べるのも◎。

平島 風当たりのやさしさと静かさが気に入ってる!

妻 リズムモードやおやすみモードがあるのも良い。みまもり機能は熱中症予防には最適。手動でも温度を変えられたらもっと便利。

平島 リモコンや音声操作で、首の向きを左右に細かく調整できるのもけっこう便利。ピンポイントでほしいところに風を向けられるよね。音声操作はやれることが多いぶん、指示ワードを覚えるのがちょっと大変に感じた。

妻 確かに(笑)。

平島 スマホで操作一覧を撮影して、それを見ながら操作してたよ(笑)。

ワンタッチでサイズ変更。コードレスなのが便利

【妻の“推し機種”】

シャーク

Shark FlexBreeze コードレスサーキュレーターファン FA222J

実売予想価格2万9700円

SPEC

●モーター:BLDCモーター●羽根の枚数:3枚●風量調整:6段階●最長運転時間:24時間●充電時間:5時間●サイズ/質量:W35×H94×D35cm/約5.5kg(扇風機本体+スタンド)

おすすめPOINT

ワンタッチで小型扇風機兼サーキュレーターに早変わりするのが良いです。バッテリー式なのでコンセントを差し替えずにいろんな部屋で使える。柔らかい風が遠くからでもちゃんと届き、音も風力1〜3ならかなり静かで驚きました。サイズ自体は大きめだけど、ファンの口径が割と小さいので、個人的にはそれほど圧迫感は感じません。

↑扇風機とサーキュレーターのイイとこ取り!

妻 扇風機の支柱から本体を抜き出すと小型扇風機型サーキュレーターになって驚いた。

平島 ファンのデザインを見て最初硬い風かと思ったら、意外にも柔らかい風だった。しかも直進性が高くて、扇風機とサーキュレーターの“イイとこ取り”って感じ。

妻 寝室や脱衣所などいろんな場所に持っていって使えるのは意外に便利だった。

平島 コードレス式で、最大24時間連続で使えるのは実用的だね。蛇口から水を引くミスト機能は、うちとは蛇口の形状が違って使えなかったのが残念。でも、夏はミスト機能があるとうれしいなあ。

【まとめ】パワーと静音性が判断基準

弱運転では風が柔らか、強運転では遠くまで風が届く点で両機種とも秀逸で、パワーではシャーク、静かさではシロカが優位な印象。シャークはコードレスなうえ2in1掃除機のようにリビング扇とサーキュレーター(小型扇風機)を使い分けられ斬新。ミスト機能はわが家には高機能すぎた。シロカは音声操作が魅力だが、自動音声的な声のバージョンも欲しい。

田中さん家が「高圧洗浄機」を検討してみたら?

戸建てに転居し、玄関やガレージなども掃除したいが、高圧洗浄機はハードルが高い印象。

でも充電式・水源自給式タイプなら場所を選ばず使えそうなので試してみたい。

【妻】家電コラムニスト/田中真紀子さん

日々多くの家電を使用し、記事で紹介。仕事と家事の両立のため、掃除は短時間で簡単に済ませたい効率重視派。



【夫】

会社員。家事は気が向いたときと、妻に頼まれたときだけやるお手伝い気質だが、一度始めたら徹底的にやりたい派。

日々の掃除に使いたいからコンパクトで軽量なものが◎

【田中さんの“推し機種”】

サイン・ハウス

SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1

実売価格1万2980円

SPEC

●電源:リチウムイオン電池 3.0Ah●最大許容圧力:1.0Mpa●最大吐出水量:130L/h●最大作動時間:30分●充電時間:約4時間●サイズ/質量:W176×H181×D68mm(使用時)/800g(本体)

おすすめPOINT

何機か高圧洗浄機を利用した経験アリ。汚れ落ちは良いけど、重かったり大きかったりして取り回しがイマイチで、結局大掃除などにしか使わなくなってしまいました。お風呂や窓など日常的な掃除に活用したいので、SPICERRのように軽くてコンパクトなタイプが良さそう。バケツなどから給水できるのもうれしいポイントです。

↑面倒&体力を使う、こすり洗いをしなくて済むからラク!

田中 マッサージガン並みの小ささで、しかも軽い! 折り畳めるから収納にも便利だなあ。サッと出して使えて、日常の掃除に取り入れやすいんだよね。

夫 個人的には水圧が高いものが好みだけど……。浴室や窓の掃除など、毎日の家事に使うなら、これぐらいで十分なのかもしれないね。

田中 頑固な汚れを一瞬で落とす水圧もいいけど、私はこすり洗いが面倒な場所の汚れを落とせるならコンパクトなのがいいかな。例えば、浴室の扉や窓のサッシレールに溜まった汚れとかね。ほら、あっという間に落とせる!

コードレスでもパワフル!毎週掃除したくなりそう

【夫の“推し機種”】

ケルヒャー

OC 5 ハンディ CB

実売価格1万4982円

SPEC

●電源:外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah●最大許容圧力:2.4 MPa●最大吐出水量:150L/h(自吸時)●最大作動時間:約23分●充電時間:5.5時間●サイズ/質量:W71×H195×L228mm/760g(本体)

おすすめPOINT

高圧洗浄機といえばケルヒャー。最大許容圧力2.4MPaで、コードレスでもパワフルさが期待できるし、見た目もかっこいい! 清掃機器専用メーカーだからアクセサリー(別売)のバリエーションも豊富。90度に回転できるデッキブラシ型のアクセサリー「テラスクリーナー」で、ガレージのフロアをガシガシ磨いてみたい!

↑想像以上にパワフルなうえ、5in1ノズルが便利!

夫 普通の高圧洗浄機に比べたら信じられないぐらいコンパクト! 水圧の物足りなさもなく、庭のタイルの目地がどんどん白くなったよ!

田中 古いコンクリートの破片が飛び散るほどのパワフルさで、驚いたよ(笑)。充電式だから少しあなどっていたけど、水圧で体が押し戻される感覚すらあるね。

夫 軽くて小さいから、家の中でも使いやすいでしょ?

田中 浴室のピンク汚れが一気に落ちたものね。

夫 5種類の洗浄モードを切り替えられるノズルも便利。水撒きから洗車までできるし、僕が庭掃除担当になるよ。

【まとめ】おもに使いたい場所や汚れの強度を基準に選ぶと良さそう

OC 5 ハンディ CBはコードレスでもパワフルで、高性能なノズルや長いホース(5m)が付属しているなど、ハイスペックな印象。ガレージやクルマ、庭の掃除にはこれぐらいの力強さがうれしいです。SPICERRはよりコンパクト&軽量で利便性が高く、日常使いするには最適。面倒な擦り洗いをしないで済むので、日々の掃除がラクになります。

