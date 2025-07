「It’s all Greek to me」の意味は？直訳しても意味が通じません！【1分英会話】

正解は「さっぱりわからない」でした!

この表現は、「なにを言っているのか理解できない、さっぱりわからない」という意味です。

これもシェイクスピアの戯曲『ジュリアス・シーザー』で使われたことで広まったとされていますよ。

「I tried to read that scientific article, but it’s all Greek to me.」

(その科学論文を読もうとしたけど、まったく理解できなかった)