横浜FMvs名古屋 スタメン発表
[7.20 J1第24節](日産ス)
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 25 鈴木冬一
DF 44 トーマス・デン
MF 7 エウベル
MF 11 ヤン・マテウス
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 45 ジャン・クルード
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 20 天野純
MF 41 松村晃助
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 44 森壮一朗
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 3 佐藤瑶大
DF 6 河面旺成
MF 17 内田宅哉
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 25 鈴木冬一
DF 44 トーマス・デン
MF 7 エウベル
MF 11 ヤン・マテウス
MF 17 井上健太
MF 28 山根陸
MF 45 ジャン・クルード
FW 48 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 27 松原健
MF 6 渡辺皓太
MF 41 松村晃助
MF 47 山村和也
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 44 森壮一朗
MF 55 徳元悠平
FW 18 永井謙佑
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 3 佐藤瑶大
DF 6 河面旺成
MF 17 内田宅哉
MF 27 中山克広
MF 33 菊地泰智
MF 66 山中亮輔
FW 11 山岸祐也
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太