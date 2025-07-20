[7.20 J1第24節](日産ス)

※19:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[横浜F・マリノス]

先発

GK 19 朴一圭

DF 13 ジェイソン・キニョーネス

DF 16 加藤蓮

DF 25 鈴木冬一

DF 44 トーマス・デン

MF 7 エウベル

MF 11 ヤン・マテウス

MF 17 井上健太

MF 28 山根陸

MF 45 ジャン・クルード

FW 48 谷村海那

控え

GK 21 飯倉大樹

DF 27 松原健

MF 6 渡辺皓太

MF 20 天野純

MF 41 松村晃助

MF 47 山村和也

FW 14 植中朝日

FW 23 宮市亮

FW 46 浅田大翔

監督

大島秀夫

[名古屋グランパス]

先発

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 8 椎橋慧也

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 44 森壮一朗

MF 55 徳元悠平

FW 18 永井謙佑

控え

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 3 佐藤瑶大

DF 6 河面旺成

MF 17 内田宅哉

MF 27 中山克広

MF 33 菊地泰智

MF 66 山中亮輔

FW 11 山岸祐也

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太