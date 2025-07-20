栃木SCvs相模原 スタメン発表
[7.20 J3第21節](カンセキ)
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
DF 88 内田航平
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 9 菅原龍之助
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 6 徳永裕大
MF 11 武藤雄樹
MF 15 前田泰良
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 26 西久保駿介
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 8 大迫塁
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
DF 88 内田航平
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 47 吉野陽翔
FW 9 菅原龍之助
FW 23 星野創輝
監督
小林伸二
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 6 徳永裕大
MF 11 武藤雄樹
MF 15 前田泰良
MF 16 高野遼
MF 17 竹内崇人
MF 26 西久保駿介
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 7 河野諒祐
DF 28 小笠原佳祐
MF 8 大迫塁
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト