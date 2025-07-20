[7.20 J3第21節](カンセキ)

※19:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

DF 88 内田航平

MF 8 福森健太

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 22 高橋秀典

DF 40 高嶋修也

MF 4 佐藤祥

MF 47 吉野陽翔

MF 80 オタボー・ケネス

FW 9 菅原龍之助

FW 23 星野創輝

監督

小林伸二

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 6 徳永裕大

MF 11 武藤雄樹

MF 15 前田泰良

MF 16 高野遼

MF 17 竹内崇人

MF 26 西久保駿介

FW 9 ラファエル・フルタード

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 7 河野諒祐

DF 28 小笠原佳祐

MF 8 大迫塁

MF 24 杉本蓮

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 23 加藤拓己

FW 97 藤沼拓夢

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト