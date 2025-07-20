岡山vs神戸 スタメン発表
[7.20 J1第24節](JFEス)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 88 柳貴博
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 5 柳育崇
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 41 宮本英治
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
MF 23 広瀬陸斗
MF 27 エリキ
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 88 柳貴博
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 5 柳育崇
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 22 一美和成
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
MF 9 宮代大聖
MF 23 広瀬陸斗
MF 27 エリキ
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 21 新井章太
DF 15 本多勇喜
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 29 小松蓮
監督
吉田孝行