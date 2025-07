7月18日より公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』にて、主題歌2曲をAimerとLiSAがそれぞれ担当している。そのW主題歌のミュージックビデオが7月24日(木)夜にプレミア公開されることが決定した。 あわせて、MV公開に先駆けてアニメ『鬼滅の刃』シリーズの過去主題歌のミュージックビデオを一挙公開する『アニメ「鬼滅の刃」主題歌MV集一挙視聴会』が7月24日(木)19時からYouTubeにて配信される。 アニメ『鬼滅の刃』の世界に浸れる視聴会としてチェックしてほしい。 本主題歌を収録したシングルCDは、両商品共に7月23日に同時発売される。期間生産限定盤は、両シングルのために描き下ろした『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』イラストを使用したミニポスター付&三方背ケース仕様だ。 Aimer「太陽が昇らない世界」のシングルは作中キャラクターの「胡蝶しのぶ」のイラストが、LiSA「残酷な夜に輝け」のシングルは作中キャラクターの「冨岡義勇」のイラストがそれぞれ描き下ろされた三方背ケース仕様となり、それぞれの歌う主題歌MVを収録したBlu-ray Discも同梱される。 ◾️Aimer シングル「太陽が昇らない世界」配信リンク:https://lnk.to/250719CD予約(2025年7月23日発売):https://aimer.lnk.to/0723PKG ・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2751-2752:価格 1,760円(税込)※アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター付 & 三方背ケース仕様 ◆CD収録内容 ※期間生産限定盤 / 通常盤のCD収録内容は同内容01.太陽が昇らない世界 (作詞:近藤 光(ufotable) 作曲:椎名 豪 編曲:椎名 豪、宮野幸子)02.太陽が昇らない世界 -Instrumental- ◆BD収録内容「太陽が昇らない世界」Music Video ・通常盤(CD)/ VVCL 2750 価格 1,430円(税込) ◾️LiSA シングル「残酷な夜に輝け」配信リンク:https://lnk.to/250719CD予約(2025年7月23日発売):https://lisa.lnk.to/0723PKG ・期間生産限定盤(CD+BD)/ VVCL 2754-2755:価格 1,760円(税込)※アニメ描きおろしイラスト使用ミニポスター付 & 三方背ケース仕様 ◆CD収録内容 ※期間生産限定盤 / 通常盤のCD収録内容は同内容01.残酷な夜に輝け (作詞:梶浦由記 作曲:梶浦由記 編曲:梶浦由記)02.残酷な夜に輝け -Instrumental- ◆BD収録内容「残酷な夜に輝け」MUSiC CLiP ・通常盤(CD)/ VVCL 2753 価格 1,430円(税込) ◾️『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』2025年7月18日(金)公開 ◆あらすじ鬼となった妹・禰󠄀豆子を人間に戻すため鬼狩りの組織《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎。入隊後、仲間である我妻善逸、嘴平伊之助と共に様々な鬼と戦い、成長しながら友情や絆を深めていく。そして炭治郎は《鬼殺隊》最高位の剣士である《柱》と共に戦い、「無限列車」では炎柱・煉󠄁獄杏寿郎、「遊郭」では音柱・宇髄天元、「刀鍛冶の里」では、霞柱・時透無一郎、恋柱・甘露寺蜜璃と共に激闘を繰り広げていった。その後、来たる鬼との決戦に備えて、隊士たちと共に《柱》による合同強化訓練《柱稽古》に挑んでいる最中、《鬼殺隊》の本部である産屋敷邸に現れた鬼舞辻󠄀無惨。お館様の危機に駆けつけた《柱》たちと炭治郎であったが、無惨の手によって謎の空間へと落とされてしまう。炭治郎たちが落下した先、それは鬼の根城≪無限城≫―”鬼殺隊”と”鬼”の最終決戦の火蓋が切って落とされる。 […]

