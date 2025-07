Cö shu Nieの新曲「Wonʼt Leave You Behind」を起⽤したゲーム『BLEACH Brave Souls(ブレソル)』のPVフルバージョンが公開された。 「Wonʼt Leave You Behind」はTVアニメ『BLEACH』を舞台とした爽快3Dアクションゲーム 『BLEACH Brave Souls』の10周年を記念したテーマソング。ゲームのオリジナルストーリーに基づいて中村未来が書き下ろしたバンドならではのサウンドセンス溢れるアグレッシブなロックナンバーとなっている。PVフルで映像とのシンクロも楽しんでほしい。 新曲「Wonʼt Leave You Behind」は今晩24時(7月21日0:00〜)より各配信サイトにてリリースされる。 Digital Single「Wonʼt Leave You Behind」 2025年7月21日(⽉)配信スタートhttps://smar.lnk.to/WontLeaveYouBehind 『BLEACH Brave Souls(ブレソル)』 プラットフォーム iOS /Android™/PC/PS4™/Xbox One/Nintendo Switch スマートフォン版対応OS iOS 15.0以降、Android™7.0以降PC版(Steam)動作環境 Windows 10以降(全て64bit OSのみ)PC版(BlueStacks)動作環境 Windows 10以降(32bit/64bit OSに対応)※Mac/Linuxは⾮対応となります。※上記条件を満たしている場合でもご利⽤いただけない場合が あります。ジャンル 爽快3Dアクションゲーム 配信開始⽇ 2015年7⽉23⽇プレイ料⾦ 基本プレイ無料(ゲーム内課⾦あり)10周年特設サイトhttp://bit.ly/3ZRI1jd公式サイト https://www.bleach-bravesouls.com公式Xアカウント @Bleach_BS公式Facebookページ https://www.facebook.com/BleachBraveSouls公式Instagramアカウント @bleachbravesouls_official公式TikTokアカウント https://www.tiktok.com/@bleach_bs_official©久保帯⼈/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろcKLabGames 関連リンク ◆Cö shu […]

