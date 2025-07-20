¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸Àë¸À¡¡ºòÇ¯¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯WS¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¡ÖËÍ¤é¤Ï¤ä¤êÊÖ¤¹¤è¡×¡Ö¤Þ¤¿Èà¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡×
º£µ¨¤ÎWS¤Ç¤âÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À(C)Getty Images
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÍß¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö7·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Öºòµ¨¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë5»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïº£¤â²ù¤·¤µ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØThe Pat McAfee Show¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Å¤¤µå¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³Î¿®¥¢¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´é¤Ç¤¢¤ê¼«¿È¤ÈÆ±¤¸ºòÇ¯¤ÎMVP¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´Ö¤Ç¡¢¤³¤Î¶¥µ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤¬¤ä¤êÊÖ¤¹¡£¤Þ¤¿Èà¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¤Ë¤è¤ë43Ç¯¤Ö¤ê¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬Ëë¤¬³«¤±¤ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½éÀï¤«¤é3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢5»î¹ç¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·èÃå¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï1¾¡4ÇÔ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁ°¤Ë¶þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂÇ·â¤¬ÄãÌÂ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö33ºÐ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥ß¥¹¤Ï¡¢Âè5Àï¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Çµ¯¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï5²óÉ½¤Ë5-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÊü¤Ã¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬Íîµå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤«¤é½ý¸ý¤¬¹¤¬¤ê¡¢6-7¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ÈÀâ¤¯Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÎ¾µåÃÄ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢5·î30Æü¤«¤é6·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤òÍî¤È¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤â¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥ª¥Õ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¡ÈÂç°ìÈÖ¡É¤Ç¤Î¹õÀ±¤ò¶¯Ä´¡£
¡¡¤À¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Öº£µ¨Á°È¾Àï¡¢96»î¹ç¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÂÇÎ¨¡Ê.355¡Ë¡¢½ÐÎÝÎ¨¡Ê.462¡Ë¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¡Ê.733¡Ë¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë35ËÜÎÝÂÇ¡¢81ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î²¼½Ü¤ËºÆ¤ÓÎ¾¼Ô¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÄº¾å·èÀï¼Â¸½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ï¡¢Î¾µåÃÄ¤ÎºÆÀï¤ò´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]