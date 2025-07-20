¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±³ÍÆÀ¤Ç¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¡ª¡¡°ÜÀÒ¶â¤ÏÌó164²¯±ß¡¢6Ç¯·ÀÌóÄù·ë¤Ø
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍFW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î³ÍÆÀ¤Ç¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°Àþ¤ÎÊä¶¯¤â²èºö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Ë´Ø¿´¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤ÎÇäµÑ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î³ÍÆÀ¤ØËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¹¤°¤µ¤ÞÄó¼¨¤·¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï9500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó164²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£¤µ¤é¤Ë2031Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤â´Ö¤â¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ï2020Ç¯10·î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢22¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï9500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó164²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£¤µ¤é¤Ë2031Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤â´Ö¤â¤Ê¤¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Ï2020Ç¯10·î¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤¿¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢22¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£