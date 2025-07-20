Co shu Nieが唄うゲーム『BLEACH Brave Souls』10周年記念ソング「Won′t Leave You Behind」が流れるゲームPV解禁

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■ゲームストーリーに基づき書き下ろした楽曲は7月21日より配信！

Co shu Nie（Coは正式表記はドイツ語）の新曲「Won’t Leave You Behind」を使用した、人気ゲーム『BLEACH Brave Souls』のゲームPVのフルver.が公開された。

サービス開始から10周年を迎える、国内外で人気のTVアニメ『BLEACH』を舞台とした3Dアクションゲーム『BLEACH Brave Souls（ブレソル）』。その10周年記念テーマソングとなる「Won’t Leave You Behind」は、ゲームのオリジナルストーリーに基づいて中村未来が書き下ろしたもので、バンドならではのサウンドセンスとスピード感溢れるアグレッシブなロックナンバーとなっている。

PVは映像と楽曲のリンクがハイレベルにシンクロし、より深く作品世界へと引き込む仕上がり。そんな音楽、ゲーム、アニメとジャンルの枠を超えて注目を集める「Won’t Leave You Behind」は、7月21日午前0時より各配信サイトにてリリースされる。

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ (C)KLabGames

リリース情報

2025.07.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Won’t Leave You Behind」

ゲーム情報

『BLEACH Brave Souls（ブレソル）』

プラットフォーム

iOS /Android/PC/PS4/Xbox One/Nintendo Switch

スマートフォン版対応OS iOS 15.0以降、Android7.0以降

PC版（Steam）動作環境 Windows 10以降(全て64bit OSのみ)

PC版（BlueStacks）動作環境 Windows 10以降(32bit/64bit OSに対応)

※Mac/Linuxは非対応

プレイ料金 基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

『BLEACH Brave Souls』10周年特設サイト

https://www.bleach-bravesouls.com/campaign/anniversary10/

Co shu Nie OFFICIAL SITE

https://coshunie.com