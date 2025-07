ロザリーナが優しい世界を唄う！『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』主題歌「where you come from」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「映画と共に、みなさまの目がキラキラする瞬間のBGMに「where you come from」が流れますように」(ロザリーナ)

ロザリーナのニューシングル「where you come from」が、8月20日に発売される事が決定した。この楽曲は、8月22日公開の『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』の主題歌にも決定している。

ミディアムバラードとなる今作は、ロザリーナの繊細な歌声と前向きな歌詞が、子ザメちゃんの小さな大冒険に寄り添った楽曲となっている。CDジャケットは子ザメちゃん、あんこうちゃん、うさめちゃんが「夏の大三角」の上で嬉しそうな表情をしている書き下ろしとなっている。

そしてリリースに合わせて、ロザリーナの新アーティスと写真と、書き下ろしジャケット絵柄を使用した購入者特典絵柄も公開となった。

(C)ペンギンボックス・KADOKAWA/おでかけ子ザメ

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

SINGLE「where you come from」

映画情報

『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』

8月月22日(金)より全国映画館にて上映

出演

子ザメちゃん:花澤香菜

あんこうちゃん:潘めぐみ

うさめちゃん:久野美咲

サラリーマンのお兄さん:宮田俊哉

他

『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』公式サイト

https://odekake-kozame.com/

ロザリーナ OFFICIAL SITE

http://www.lozareena.com