猛暑日の外出時にあると便利な「日差しを遮る」「クールダウンできる」アイテムを紹介。手軽に涼しさを実感でき、仕事の営業周りから休日のおでかけまで、オン・オフ問わず活躍すること間違いナシ!

【私たちがチェックしました!】

「GetNavi」編集長・小林利行



「GetNavi」日用品担当ライター・保谷恵那



汗を味方につけてより涼しく快適に! 一枚でサラリと着られるポロシャツ

ワークマン

エックスシェルター 暑熱半袖ポロシャツ

1900円

素早く簡単に留め外し可能なスナップボタン式の半袖ポロシャツ。両サイドに脇部分まで開けられるベンチレーションがあり、通気性も確保している。裾サイド内側には前後別々に裾が絞れるドローコード付き。4色展開。

↑フラップ付きポケットの裏側には、UVチェッカーとして使えるロゴプリントを配置。紫外線で白色から青色に変化する。

太ももやひざ裏などに通気性を確保し、ロング丈のパンツでもムレにくい!

ワークマン

エックスシェルター 暑熱クライミングパンツ

2500円

3Dパターンで自由自在な運動性を実現。太ももと裾部分のファスナーを開けるとベンチレーションメッシュになるほか、ひざ裏のドットショット加工や腰周りのオリジナルゴム素材で通気性を確保している。サイズ調節可能なベルトループ付き。3色展開。

↑前後に計6か所のポケットがある。左側のファスナー付きポケットには、視認性をサポートするリフレクトプリントを配置。

エックスシェルターとは?

表面と裏面とで異なる機能糸を用いた特殊生地構造により、「断熱」と「気化熱」の相乗効果で暑熱を軽減。遮熱、UVカット、超速乾など暑熱4大リスク(気温・湿度・輻射熱・風)に対応できる14種類もの機能を搭載した革新的な素材だ。

【小林’s Impression】

ワークマン快適ワーク研究所と日本赤十字看護大学附属災害救護研究所が共同開発した「エックスシェルター 暑熱軽減ウェア」シリーズは、一般的な接触冷感ウェアとは一線を画す高機能ぶり。紫外線から肌を守りながら、発汗時は気化熱で生地の温度を下げて冷却性が持続。



ほかにも、シーンで調節できるベンチレーションやUVチェッカー機能など、熱中症を防ぐ工夫が随所に施されています。吸水速乾性があり、汗をかいてもムレや張り付きなどのストレスがなく、サラサラとした着心地も快適です。



ポロシャツやクライミングパンツをはじめ、日常着として取り入れやすいアイテムを展開中。完売必至のため早めのチェックを!

暗い夜道での安全性もアップ! 雨・風・日差しをしのぐ全天候型の傘

ウォーターフロント

ZENTENKOU 反射

3300円(折55cm)

暗い場所で光る反射機能付き晴雨兼用傘。裏面にPUコーティングを施し、UVカット率100%、遮光率100%、UPF50+(※1)を実現している。しなやかに曲がるポリカーボネート骨により、強風でも壊れにくい。3色展開。

※1:数値は生地としての値になり、製品全体の性能を保証するものではありません

↑柄の一部に道路標識などに使われる再帰反射材を使用。夜間など暗い場所での視認性を高め、クルマ通りのある道でも安心して歩ける。

【保谷’s Impression】

近年、暑さ対策として日傘を使う人が増えています。それに伴い、男性でも手に取りやすいユニセックスデザインがトレンドに。なかでもコスパ抜群なのが「ZENTENKOU」シリーズの折りたたみ傘です。遮光・遮熱機能、撥水性能、耐風性能を備える晴雨兼用傘で、累計販売本数は約30万本を突破。



今年新登場した反射タイプは、裏面の黒色コーティングによる暗所での見えづらさをカバーし、“全天候”だけでなく“全時間帯”に対応します。これ一本持っておけば、日中の強い日差しも、急なゲリラ豪雨も、暗い夜道も安心。

日傘を使ったことのない男性のエントリーモデルとしてもオススメです!

【コレもオススメ!】

ウォーターフロント

銀行員の日傘

2200円(折60cm)

遮熱効果の高いシルバーコーティング生地を使用した晴雨兼用傘。生地の表面で強い日差しを反射し、裏面の黒色で照り返しを吸収することで、体感温度が約4〜7℃低く感じられる。男性にもうれしい大きめ60cmサイズ。

使わないときはコンパクトに収納可能! 作業中でも差せる“持たない日傘”

サンコー

超コンパクト収納 折りたたみ式ハンズフリー日傘

3480円

UVカット率99.9%、UPF50+で、炎天下での作業中も紫外線対策ができるハンズフリータイプの日傘。傘を開いてベルトを首からかけ、各所のバックルで固定するだけで装着できる。約260gと超軽量なので、身体への負担も少ない。

↑傘を差したままでも両手が空き、屋外での作業や釣り、写真撮影などに便利。日光の反射によるタブレット操作時の見づらさも解消できる。

↑使用時の直径が約66cmなのに対し、折りたたむと直径27僂離灰鵐僖トサイズに。カバンに入れて気軽に持ち運べる。

【小林’s Impression】広範囲をカバーしながらも、作業の邪魔をしない装着感

「手持ちの日傘とつば広帽子の良いとこ取りのようなアイテム。傘の中棒や柄がないので前かがみの姿勢でも邪魔にならず、身体に固定するタイプで安定感もあります。日陰ができることで涼しく、快適な作業環境を作れるでしょう」(小林)

パッキン一体型せんでお手入れ簡単! スポーツシーンにも適した大容量ボトル

タイガー魔法瓶

真空断熱ボトル(保冷専用)

MTA-H100/H120/H150

実売価格4950円〜

スラントハンドル付きで持ち運びやすく、長時間のスポーツシーンにも対応する大容量の保冷ボトル。真空断熱構造による高い保冷力で、6時間後でも約7℃以下(※2)をキープ。容量1.0L、1.2L、1.5Lの3サイズで、各3色展開。

※2:保冷効力は、室温20℃±2℃において、製品に冷水を満たし、縦置きにした状態で水温が4℃±1℃のときから6時間放置した場合におけるその水の温度

↑ふたはワンプッシュで開き、素早く水分補給が可能。パッキン一体型せん「らくらくキャップ」搭載でお手入れもラクだ。

【保谷’s Impression】大容量なのにスタイリッシュ! 飲み口は丸洗いできて衛生的

「同社従来モデルよりもお手入れのしやすさが向上し、パッキンの着脱が不要に。飲み口は外してしっかり洗えるので衛生的です。洗練されたデザインで大人でも持ちやすく、1.0Lサイズ=約430gと軽量なのもうれしい!」(保谷)

環境に配慮した冷却素材がリュックでムレる背中をクールダウン

SUO

SUO 256ICE COOL Ruck プラス グラデチェック

6050円

24〜25℃以下で自然凍結する、植物由来の環境配慮型PCM(※3)を使用。リュックに取り付けることでムレやすい背中をやさしく冷やし、冷却効果は約1時間持続する。水よりも約30%軽い比重を持つため、子どもでも扱いやすい。繰り返し使用可能だ。

※3:フェーズチェンジマテリアル

↑ブロックごとに区切られた構造で液体が偏らず、均等に冷却効果を得られる。リュックのサイズ目安は、縦約31cm、横(上部)約25cm、横(下部)約19cm。

【小林’s Impression】冷蔵庫で手軽に固まるから、忙しい朝でもすぐ使える

「夏場のリュックスタイルは背中にかく汗が気になりますよね。本品は適度なひんやり感で身体を冷やしすぎず、大人も子どもも安心して使えます。冷蔵庫に入れると短時間でしっかりと固まり、忙しい朝でもすぐに使えます」(小林)

首に着けるだけで18℃の冷たさが続く、着用感にもこだわったネックリング

白元アース

アイスノン ネッククーラー アイスグレー

実売価格2178円

18℃以下の環境で固まるPCM(※3)素材を使用したネックリング。溶けるまで18℃を維持し、身体の表面温度よりも低い温度で首元を冷やす。着用感にもこだわり、本体表面には肌触りの良いTPU素材を使用。S、M、Lの3サイズ展開。

↑18℃以下の環境に置くことで再び固まるため、繰り返し使用可能。冷蔵庫で冷やした場合は、約2時間で全体が固まる。対象年齢は4歳以上。

【保谷’s Impression】冷たさ重視の人にピッタリ! 日常使いしやすい新色が登場

「18℃という冷たさで首元の熱を吸収するため、しっかりとした冷たさを求める人に最適です。着用感の良さに加え、今年登場した新色のアイスグレーは普段着に合わせやすく、通勤やおでかけのときにも気軽に使えます」(保谷)

魔法瓶構造で冷たいまま持ち運べる、スリムタイプのシリコーン氷のう

ピーコック魔法瓶

ミニアイスパック シリコーン氷のうタイプ ABB-16

3280円

保冷性に優れる魔法瓶構造を利用した氷のう。シリコーン氷のうに氷(または氷と水)を入れるか、水を入れて冷凍庫で凍らせ、冷たさキープホルダーにセットすればOK。最大約16時間、冷たさをキープしたまま持ち運べる。3色展開。

↑肌当たりがやさしく、お手入れも簡単なシリコーン製。スリムタイプなので持ちやすく、カバンにもスッキリと収まる。

【小林’s Impression】氷や水を入れるだけで使えて長時間の外出にも携帯できる

「魔法瓶構造により、冷たさが長続きしない氷のうの弱点をカバー。氷を入れればすぐに使える一方、長時間持ち運びたいときはしっかりと凍らせることもでき、シーンに合わせた使い方ができるのも魅力です」(小林)

背中まで届くシャワーのような爽快感! 汗と嫌なニオイを抑えてサラサラ肌に

シーブリーズ

デオ&ウォーター IE フローズンミント(左)/シトラスシャーベット(右)

実売価格768円(145ml) 医薬部外品

新「ダブルさらさら処方」を採用し、ひんやり爽快成分と制汗・デオドラント成分が肌に密着。汗のベタつきを抑えながらも、独自のパウダーカット処方で白い跡が残りにくい。汗をかくたびに、香りと爽快感が復活する。

↑従来のワンタッチキャップから、ミストタイプに進化。背中など手が届きにくいエリアにも塗布できるようになり、使いやすさがアップした。

【保谷’s Impression】クールダウンしながら良い香りで好印象も作れる

「定番アイテム『デオ&ウォーター』がリニューアルされ、広範囲に素早く塗布できるようになりました。新処方で使用後の肌もよりサラサラ爽快に。汗とニオイを抑えて良い香りが広がり、夏の好印象作りにも活躍します」(保谷)

帽子・ヘルメットのムレ対策に! 頭皮に直接届くスカルプクーラー

リベルタ

OLE FIRST スカルプ男魂

1540円(100ml)

清涼感で頭皮を瞬間冷却(※4)するメンソール(※5)配合のローション。帽子やヘルメット着用時の頭皮のムレもスッキリ。頭皮に直接届くヘッドノズルにより、ムダなく塗布できる。髪に付着してもベタつかない瞬間ドライ処方。

※4:メントールの清涼感 ※5:メントール(清涼成分)

【小林’s Impression】ベタつきや液垂れを気にせずに不快な頭皮のムレを解消できる

「頭皮に塗布して軽く揉み込むとすぐに乾き、外出先でも気軽に使えます。現場作業やツーリング、ゴルフなど、帽子やヘルメットを被るシーンが多い人にオススメ。風に当たるとさらに冷感がアップします」(小林)

使用後もひんやり感が持続する、超クールタイプのフェイスシート

マンダム

ハッピーデオ 極氷冷フェイスシート アイスシトラス&ミント

実売価格352円(20枚)

清涼成分と含浸液量を最大配合(※6)し、暑さでほてった顔を瞬時にクールダウン。クールキープ成分(※7)により、使用後もひんやり感が持続する。顔汗や皮脂・ベタつき・テカリを除去する汗・皮脂W吸着パウダー(※8)配合。

※6:ハッピーデオフェイスシート従来品比 ※7:メントキシプロパンジオール ※8:タルク

【保谷’s Impression】汗や皮脂によるベタつきを抑え、清潔で快適な肌をキープ

「汗や皮脂をサッと拭き取れるフェイスシートは、清潔感を保つうえで持っておくと安心。目の覚めるようなひんやり感があり、メイクの上からも使えるので、仕事の合間のリフレッシュにも重宝します」(保谷)

シーンを選ばない無香料タイプが冷涼感を高めた“ストロング”に進化

ときわ商会

ひんやりシャツシャワー ストロング 無香料

1485円

人気の無香料タイプが、従来よりも冷涼感を高めて新登場。気化熱とメントールの作用により、衣類やシーツにスプレーするだけでひんやり感を得られる。消臭効果のある茶エキス・柿タンニンを配合し、汗臭や加齢臭も95%以上消臭。

↑シャツにスプレーした後、30分〜1時間ほどひんやり感が持続する。一度乾いても、汗をかくたびにひんやりとして気持ち良い。

【小林’s Impression】おでかけ前から就寝時までシャツ以外の布製品にも使える

「シュッとスプレーするだけで、通勤中もずっとひんやり。シャツだけでなく、帽子や靴下、インナーなどにも使えて、ムレやニオイを徹底的にケアできます。シーツやパジャマに使えば、寝苦しい夜も快適に!」(小林)

※「GetNavi」2025月6月号に掲載された記事を再編集したものです。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

