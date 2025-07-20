¡ÚÈ¡´Û6R¡ÛÍî¹ç¸¼ÂÀµ³¼ê¤¬JRA½é¾¡Íø¡Ä¥Ò¥Ã¥È¥¶¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çº¹¤·ÀÚ¤ë
¡¡7·î20Æü¡¢È¡´Û¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦3ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç1200m¡Ë¤Ï¡¢Íî¹ç¸¼ÂÀµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¶¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥»¥ó¥Ç¥£¥¢¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæ¾¡½Õ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥°¥ê¥Õ¥©¥ó¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¾®Ìº¸¦²ð¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:08.4¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Çº´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¾è¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥µ¡¼¥¸¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð¡Ë¤Ï¡¢6ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/È¡´Û5R¡Û¥¢¡¼¥Æ¥ë¥¢¥¹¥È¥ì¥¢È¾Äï¡¦¥¢¡¼¥ì¥à¥¢¥ì¥¹¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼VJRAÄÌ»»44ÀïÌÜ¤Ç¤Î¾¡Íø
¡¡Íî¹ç¸¼ÂÀµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ò¥Ã¥È¥¶¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¡¢Æ±µ³¼ê¤Ï´ò¤·¤¤JRA½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤ä¤äËÄ¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÀª¤¤¤è¤¯¿Ê½Ð¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤º¹¤·µÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤Ëº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£Íî¹ç¸¼ÂÀµ³¼ê¤Ï2018Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¥Ã¥«¥¤¥É¥¦¶¥ÇÏ¤È¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡£
¥Ò¥Ã¥È¥¶¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¡6Àï1¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸¡Ë
Éã¡§¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë
Êì¡§¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥ô¥¡¥¦
ÊìÉã¡§Broken Vow
ÇÏ¼ç¡§ºäÅìËÒ¾ì
À¸»º¼Ô¡§ºäÅìËÒ¾ì