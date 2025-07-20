日本ツアーに臨むソシエダが長崎に到着!! 久保建英もホテルで合流
ソシエダが20日、日本ツアーのため長崎空港に来日した。ソシエダの公式Xによると、オフを取っていたMF久保建英が現地ホテルで合流。チームメートたちと久々の再会を果たした。
ソシエダは現地時間18日、スペインでパウFCとのトレーニングマッチ(◯2-0)を行った後、チャーター機で来日。長崎空港では到着を待ち侘びていたファンから迎えられ、短い時間ながらも記念撮影やサインに応じた。
その後、選手たちはホテルに入り、日本でオフを取っていた久保と再会。白いTシャツ姿の久保は選手たちがバスから降りてくると、抱擁やハイタッチを交わした。
チームはこの後、長崎市内で前日トレーニングを実施。21日のV・ファーレン長崎との親善試合に備える。ソシエダは長崎戦を終えた後、25日にニッパツ三ツ沢球技場で横浜FCと対戦する。
ソシエダは現地時間18日、スペインでパウFCとのトレーニングマッチ(◯2-0)を行った後、チャーター機で来日。長崎空港では到着を待ち侘びていたファンから迎えられ、短い時間ながらも記念撮影やサインに応じた。
チームはこの後、長崎市内で前日トレーニングを実施。21日のV・ファーレン長崎との親善試合に備える。ソシエダは長崎戦を終えた後、25日にニッパツ三ツ沢球技場で横浜FCと対戦する。
El reencuentro de Take con sus compañeros #RSJapanTour pic.twitter.com/UBVksdHmXv— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 20, 2025