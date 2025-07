芸⼈、俳優、声優、タレント、ラジオパーソナリティ、さらには映画監督と多⽅⾯で活躍するゆりやんレトリィバァが、今月ソロアーティスト“YURIYAN RETRIEVER“としてユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。1stデジタルシングル「YURIYAN TIME」のMVビハインドを公開した。 「YURIYAN TIME」は、YURIYAN自身が「今、言いたいこと」「腹立ってること」をベースに、新しい学校のリーダーズの「オトナブルー」や「Suki Lie」のプロデュースを手掛けたトラックメイカーyonkey (Klang Ruler) と共同で制作した1曲。ドラマチックな展開を見せるキャッチーなトラックは、数回聴いただけで頭から離れない高い中毒性を持っている。 YURIYAN自身もこの楽曲については「自分の人生の走馬灯のような曲で、いろいろ言ってくる人がいるかもしれないけど、『私はこういう人間やから黙っとけ!』っていうメッセージをだいぶポップに、でも力強く描いた、自己紹介の曲」と語っている。 公開となったMVビハインドは、タイム“マネー”ジメントをコンセプトに制作されたミュージックビデオの撮影風景を収めたもの。ビハインドでは、初のソロアーティストとしてのMV撮影を楽しみながらも、真剣に向き合い懸命に取り組むYURIYANの姿が見られる。早朝から深夜まで長時間に及ぶ撮影も一切疲れを見せず、現場を盛り上げていくサービス精神旺盛なYURIYAN。能楽の演目としての「時間管理」をコンセプトに忙しなく進む時間の流れの中で、自分の時間を自分の思うままに自由に生きるYURIYAN RETRIVERを表現した演目の内容という設定で、舞台上での出来事を具体的に描いたような映像がどのように撮影されたのか、ぜひ本編と一緒に楽しんで欲しい。 なお、7月25日(金)にはテレビ朝日系『ミュージックステーション』への出演も発表され、YURIYAN RETRIEVERは音楽アーティストとして初のメディア出演を果たす。メディア初披露かつ生放送でどんなパフォーマンスを魅せるのか、放送をお楽しみに。 1st Digital Single 「YURIYAN TIME」 2025年7月16日(水)配信リリースhttps://yuriyanretriever.lnk.to/yuriyantime作詞:yonkey、ゆりやんレトリィバァ、Yoshio Tamamura、作曲:yonkey、Yoshio Tamamura 関連リンク ◆YURIYAN RETRIEVERオフィシャルHP◆YURIYAN RETRIEVERオフィシャルInstagram◆YURIYAN RETRIEVERオフィシャルX◆YURIYAN RETRIEVERオフィシャルTikTok◆YURIYAN RETRIEVERオフィシャルYouTube

