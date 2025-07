「サンリオキャラクターズチョコレート」型のミニチュアコスメが誕生♪ 持ち歩いて取り出すたびに心躍るめっちゃ可愛い「サンリオキャラクターズチョコレート マルチキャリーバーム」をチェック!バンダイのコスメブランド「CreerBeaute(クレアボーテ)」新作は「サンリオキャラクターズチョコレート マルチキャリーバーム」。ビジュ、良き♪ なお菓子にしか見えない、と〜っても可愛いアイテムだ。

不二家の「サンリオキャラクターズチョコレート」型ミニチュア容器に入った保湿バームで、保湿成分シアバター(シア脂)配合でエアコンの風や紫外線などで乾燥の気になる唇、顔、指先などにお使いいただける。開けた瞬間に広がるのは、甘く、どこか懐かしい ”やさしいチョコレートの香り” 。まるで本物のチョコレートのような心安らぐ香りに包まれちゃいます。蓋の内側にはそれぞれのキャラクター名が刻印されており、開いても「kawaii」のがなお嬉しい♪お菓子のパッケージを再現したデザインは持ち出すたびにテンションが上がりそう。ポーチに入れて持ち歩いたり、デスクに飾って癒されたり、ギフトとしてもおすすめですよ♪2025年7月21日(月)より全国のコンビニエンスストア、ドン・キホーテ、マツモトキヨシ等にて展開れていくのでチェックしてみてね!(C)2025 FUJIYA(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657443