[7.20 J3第21節](とうスタ)

※18:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 22 吉丸絢梓

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

FW 10 森晃太

FW 14 中村翼

FW 40 樋口寛規

控え

GK 1 上田智輝

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

MF 8 吉永大志

MF 30 狩野海晟

MF 37 由井航太

FW 9 清水一雅

FW 15 飯島陸

FW 18 矢島輝一

監督

寺田周平

[FC琉球]

先発

GK 16 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 4 藤春廣輝

DF 14 鈴木順也

MF 10 富所悠

MF 15 荒木遼太

MF 18 平松昇

MF 20 永井颯太

MF 23 曽田一騎

MF 24 佐藤祐太

FW 89 高木大輔

控え

GK 50 川島康暉

DF 5 神谷凱士

DF 22 大和優槻

MF 7 茂木駿佑

MF 8 岩渕良太

MF 13 岩本翔

MF 55 幸喜祐心

FW 19 佐藤未勇

FW 39 庵原篤人

監督

平川忠亮