福島vs琉球 スタメン発表
[7.20 J3第21節](とうスタ)
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
MF 8 吉永大志
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
FW 9 清水一雅
FW 15 飯島陸
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 55 幸喜祐心
FW 19 佐藤未勇
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 22 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
MF 8 吉永大志
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
FW 15 飯島陸
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[FC琉球]
先発
GK 16 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 14 鈴木順也
MF 10 富所悠
MF 15 荒木遼太
MF 18 平松昇
MF 20 永井颯太
MF 23 曽田一騎
MF 24 佐藤祐太
FW 89 高木大輔
控え
GK 50 川島康暉
DF 5 神谷凱士
DF 22 大和優槻
MF 7 茂木駿佑
MF 8 岩渕良太
MF 13 岩本翔
MF 55 幸喜祐心
FW 19 佐藤未勇
FW 39 庵原篤人
監督
平川忠亮